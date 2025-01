Steam popularny jak nigdy dotąd. Odnotowano nowy rekord zalogowanych użytkowników na platformie

Od wielu lat mówi się, że koniec grania na PC jest tylko kwestią czasu, a tymczasem okazuje się, że blaszaki są wiecznie żywe, a liczba graczy stale rośnie. Potwierdzają to chociażby statystyki aktywnych użytkowników na Steamie. Rok temu na platformie od Valve po raz pierwszy odnotowano 10 mln osób grających w tym samym momencie. Tym razem natomiast udało się pobić nieco inny, ale wcale nie mniej imponujący rekord.

Dnia 7 stycznia ze Steama korzystało jednocześnie aż 33 675 229 użytkowników. Należy jednak dodać, że mowa tutaj o aktywnych osobach zalogowanych, które w tym samym momencie miały otwartego klienta Steam. W czasie szczytu samych grających było natomiast dokładnie 10 082 055. Tak czy siak, mówimy o ogromnych liczbach, które po raz kolejny potwierdzają dominację tej platformy na rynku PC. Nie da się ukryć, że w ostatnich latach Valve musi mierzyć się z ostrą ofensywną ze strony Epic Games Store, jednak w najbliższej przyszłości zupełnie nic nie wskazuje na odwrócenie trendu.

Steam just reached a new top CCU peak for the platform with 33,675,229 connected users (previous CCU peak was 33,598,520 users)



10,6M users were playing a game pic.twitter.com/PEyGtEDOdc