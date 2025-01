Baldur's Gate 3 zgarnia dwie nagrody w ramach Steam Awards. Nie zabrakło także sporej kontrowersji

Koniec starego roku i początek nowego to zawsze okazja do podsumowań i różnego rodzaju plebiscytów, które mają wyłonić najlepsze gry wydane w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Oprócz doskonale znanego wszystkim Game Awards, swoje nagrody przyznaje także platforma firmy Valve. Poznaliśmy wyniki głosowania w konkursie Steam Awards. Można je podsumować jednym stwierdzeniem: "król jest tylko jeden". Nie zabrakło jednak także pewnego zaskoczenia.

Baldur's Gate 3 to niekwestionowany zwycięzca tegorocznej edycji Steam Awards. Spore kontrowersje budzi przyznanie grze Starfield nagrody za najbardziej innowacyjną rozgrywkę.

Tegoroczna edycja plebiscytu obejmowała 11 kategorii. Najważniejsza nagroda to oczywiście tytuł gry roku. Nie było tutaj większego zaskoczenia, ponieważ zgarnęło ją Baldur’s Gate 3. Jest to produkcja wybitna, która już na zawsze zapisała się w historii elektronicznej rozrywki. Studio Larian po kilku latach wytężonej pracy wydało grę, która zawstydziła swoją jakością większość produkcji należących do kategorii AAA. Tytuł ten namieszał tak mocno w branży gamingowej, że w przyszłości będzie prawdopodobnie wspominany równie często, co dwie pierwsze odsłony serii. Wszystko to pomimo faktu (a może dzięki temu), że jest produkcją od nich odmienną. Baldur’s Gate 3 zgarnęło też nagrodę za znakomitą fabułę. Były to jedyne dwie kategorie, do których tytuł Larian Studios nominowano.

Zwycięzca Steam Awards Gra roku Baldur's Gate 3 Gra VR roku Labyrinthine Owoc miłości Red Dead Redemption 2 Najlepsza gra na Steam Decku Hogwarts Legacy Razem raźniej Lethal Company Znakomity styl wizualny Atomic Heart Najbardziej innowacyjna rozgrywka Starfield Najlepsza gra, w której jesteś do bani Sifu Najlepsza ścieżka dźwiękowa The Last of Us Part I Gra ze znakomitą fabułą Baldur's Gate 3 Usiądź i zrelaksuj się Dave The Diver

Choć w większości pozostałych przypadków także obyło się bez znaczących kontrowersji, to wątpliwości może budzić zwycięzca w kategorii najbardziej innowacyjnej rozgrywki. Wygrał bowiem Starfield. Przyznanie produkcji Bethesdy nagrody budzi emocje, ponieważ posiada ona wszystkie cechy dotychczasowych gier studia. Jest to dosyć standardowe RPG, ukazane z perspektywy pierwszej osoby, z licznymi niedoróbkami w zakresie rozgrywki, które zawsze trapiły tytuły tego dewelopera. W dodatku, rozwiązania technologiczne Starfielda, w tym częste ekrany wczytywania, zdecydowanie do dzisiejszych czasów nie przystają. Warto zwrócić uwagę także na nagrodę dla Atomic Heart za znakomity styl wizualny. Produkcja, za sprawą kraju pochodzenia twórców, wywołała spore kontrowersje, ale wydaje się, że rzeczywiście ma na tle swojej konkurencji przewagę w tej kategorii.

