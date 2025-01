Steam nie obsługuje już systemów Windows 7 i Windows 8.1. Konieczna przesiadka na nowszą wersję lub Linuksa

Choć w dzisiejszych czasach znaczna większość użytkowników działa na Windowsie 10 lub 11, to jednak zauważalna część osób nadal wykorzystuje do pracy i rozrywki starsze wersje, jak 7 czy 8.1. Pod względami funkcjonalności niewiele można im dziś zarzucić, ale problemem jest wsparcie ze strony popularnych aplikacji. Jak się okazuje, od wczoraj, czyli 1 stycznia 2024 roku nawet Steam wymaga już aktualizacji do nowszej wersji systemu Windows.

Utrata wsparcia dla starszych Windowsów jest spowodowana tym, że Steam opiera się na wbudowanej wersji przeglądarki Google Chrome, która nie działa już poprawnie w systemach 7, 8 czy 8.1.

Steam oficjalnie nie wspiera już systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1. Co to oznacza? Istniejące instalacje klienta Steam w tych środowiskach nie będą już otrzymywać żadnych aktualizacji, w tym łatek zabezpieczeń. Pomoc techniczna Steam nie będzie już zatem w stanie zapewnić użytkownikom pomocy technicznej w przypadku problemów. Co ciekawe, zespół Valve oczekuje, że klient Steam i gry na tych starszych systemach operacyjnych nadal będą działać przez jakiś czas, jednak i tak już teraz zaleca użytkownikom starszych Windowsów przesiadkę na wersję 10 lub 11. Rozwiązaniem może okazać się także migracja na Linuksa.

Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie, utrata wsparcia dla starszych Windowsów jest spowodowana tym, że Steam opiera się na wbudowanej wersji przeglądarki Google Chrome, która nie działa już poprawnie w systemach 7, 8 czy 8.1. Wydaje się, że z powodu opisywanych zmian ucierpi tylko garstka graczy - według statystyk z grudnia 2023 roku, z Windowsa 7 korzysta zaledwie 0,74% steamowiczów, a z Windowsa 8.1 - 0,15% użytkowników. Warto wspomnieć, że już 15 lutego Steam przestanie obsługiwać także inne systemy operacyjne. Tym razem do przesiadki na nowszą wersję oprogramowania zostaną zmuszeni ci, którzy korzystają z MacBooków z macOS w wersji 10.13 oraz 10.14.

Źródło: Steam