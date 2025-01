Najlepsze promocje na Steam na początku 2024 roku. Tanio kupimy gry z serii Tomb Raider, Star Wars, czy też Assassin's Creed

Steam jest najpopularniejszą platformą z grami cyfrowymi i tak jak w przypadku konkurencyjnych serwisów, również ten często oferuje nam gry wideo w obniżonych cenach. Obecnie przez dość ograniczony czas mamy możliwość nabyć wiele produkcji w bardzo atrakcyjnych kwotach. Aby samemu nie przeszukiwać platformy, poniżej znajdziemy listę wybranych okazji, której warto się bliżej przyjrzeć. Wśród gier It Takes Two, Sifu oraz Dziedzictwo Hogwartu.

Platforma z grami cyfrowymi Steam często pozwala nam na zakup gier w niższych cenach. Tym razem w korzystniejszych kwotach nabędziemy choćby Atomic Heart, Disco Elysium, The Elder Scrolls V: Skyrim, czy też Control.

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że niemal wszystkie oferty są ograniczone czasowo, więc jeśli jakiś tytuł nas interesuje, to nie powinniśmy zbyt długo zwlekać z jego zakupem. Większość promocji kończy się już 4 stycznia 2024 roku o 19:00. Z nieco nowszych produkcji, które wchodzą w skład omawianej listy, można wymienić Atomic Heart (9/10 Steam), Dziedzictwo Hogwartu (9/10) lub Sifu (9/10). Dla fanów gry we dwójkę z pewnością można polecić świetny tytuł It Takes Two (10/10), który zapewni nam sporo godzin wspólnej rozrywki.

Spośród wszystkich promocji warto wspomnieć o tych, które obecnie można nabyć ze sporą zniżką: Disco Elysium - The Final Cut (9/10), The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (9/10), Fallout 3 (7/10) i 4 (9/10), Star Wars Jedi: Upadły zakon (9/10), czy też Tomb Raider (10/10). Praktycznie cała seria gier Assassin's Creed lub wspomnianego Tomb Raidera także doczekała się niższych kwot, więc warto się z nimi zapoznać. Osoby, które wolą rozgrywkę w wirtualnej rzeczywistości mają do wyboru trzy gry: Labyrinthine (9/10), Fallout 4 VR (6/10) oraz The Elder Scrolls V: Skyrim VR (7/10). Poniżej natomiast pełna lista wybranych produkcji.

Źródło: Steam