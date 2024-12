Wymagania sprzętowe Homeworld 3 PC. Nie zabraknie Ray Tracingu jak również technik NVIDIA DLSS 3 i AMD FSR 2

Homeworld 3 to gra, na którą niecierpliwie czekają miłośnicy RTS-ów. Fani gatunku nie byli przez ostatnie lata rozpieszczani. Próżno szukać RTS-ów wydawanych przez większe podmioty. Jednym ratunkiem była scena gier niezależnych, gdzie czasami pojawiały się tego typu produkcje. Wiele wskazuje jednak na to, że Homeworld 3 rzeczywiście ujrzy światło dzienne już w lutym 2024 roku. Opublikowano bowiem szczegółowe wymagania sprzętowe.

Wymagania sprzętowe Homeworld 3 nie są niskie, ale konfiguracja wystarczająca do grania w minimalnych detalach pozytywnie zaskakuje. Nie będzie potrzeba też dużej ilości miejsca na dysku.

Proces produkcyjny najnowszej odsłony kosmicznych RTS-ów trwa od 2019 roku. Fani mogą więc czuć się nieco zaniepokojeni przedłużającym się procesem, jednak oczekiwanie już wkrótce prawdopodobnie dobiegnie końca. Biorąc pod uwagę fakt, że gra osadzona jest w przestrzeni kosmicznej, gdzie teoretycznie nie ma aż tylu skomplikowanych obiektów, wymagania sprzętowe nie są niskie, choć nie jest to oczywiście nowy Crysis. Minimalna specyfikacja pozytywnie jednak zaskakuje. Do rozgrywki w niskich ustawieniach graficznych, w rozdzielczości 1080p, wystarczy Intel Core i5-8600K lub AMD Ryzen 5 3600X, karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 480 lub Intel ARC A380 oraz 12 GB RAM. Z każdym kolejnym progiem wymagania rosną znacząco. Jeśli ktoś planuje rozgrywkę w 4K i epickich ustawieniach graficznych, to powinien zaopatrzyć się w procesor Intel Core i7-13700K lub AMD Ryzen 9 7900X, kartę graficzną GeForce RTX 3080 lub Radeon RX 6900 XT oraz 16 GB RAM.

Wymagania minimalne Wymagania zalecane Wymagania

wysokie Wymagania

ultra Ustawienia graficzne Niskie Średnie Wysokie Epickie Rozdzielczość 1080p 1080p 1440p 2160p Procesor Core i5-8600K

Ryzen 5 3600X Core i7-11700K

Ryzen 5 5600X Core i7-12700K

Ryzen 7 5800X Core i7-13700K

Ryzen 9 7900X Karta graficzna GeForce GTX 1060

Radeon Radeon RX 480

ARC A380 GeForce RTX 2070

Radeon RX 5700

ARC A580 GeForce RTX 2070 S

Radeon RX 6600 XT

ARC A770 GeForce RTX 3080

Radeon RX 6900 XT RAM 12 GB RAM 16 GB RAM 16 GB RAM 16 GB RAM VRAM 6 GB VRAM 8 GB VRAM 8 GB VRAM 12 GB VRAM System operacyjny Win 10 64-bit

Win 11 Win 10 64-bit

Win 11 Win 10 64-bit

Win 11 Win 10 64-bit

Win 11 Nośnik pamięci 40 GB 40 GB 40 GB 40 GB

Wymagania dla niskiego Ray Tracingu Wymagania dla wysokiego Ray Tracingu Wymagania dla ultra

Ray Tracingu Ustawienia graficzne Ray Tracing niskie Ray Tracing wysokie Ray Tracing epickie Rozdzielczość 1080p 1440p 2160p Procesor Core i5-10600K

Ryzen 5 5500 Core i7-12700K

Ryzen 7 5800X Core i9-14900K

Ryzen 9 7950X3D Karta graficzna GeForce RTX 3060

Radeon RX 6650 XT GeForce RTX 3080

Radeon RX 6900 XT GeForce RTX 4080

Radeon RX 7900 XTX RAM 16 GB RAM 16 GB RAM 16 GB RAM VRAM 8 GB VRAM 12 GB VRAM 16 GB VRAM System operacyjny Win 10 64-bit

Win 11 Win 10 64-bit

Win 11 Win 10 64-bit

Win 11 Nośnik pamięci 40 GB 40 GB 40 GB

Cieszyć może za to fakt, że Homeworld 3 będzie natywnie obsługiwał techniki upscalingu obrazu NVIDII i AMD. Można zatem liczyć na obecność DLSS 3 (czyli Super Resolution oraz Frame Generation) oraz FSR 2. Będzie dostępny także Ray Tracing. Brak jest informacji, czy wymagania sprzętowe zakładają włączenie którejś techniki upscalingu, ale na pewno pozwoli to zwiększyć znacząco liczbę FPS-ów. W przypadku Ray Tracingu trzeba będzie oczywiście zaopatrzyć się w znacznie lepszy sprzęt. Jeśli ktoś planuje włączyć technikę śledzenia promieni w rozdzielczości 4K, to niezbędny będzie komputer z wyższej półki. Twórcy mówią o procesorach Intel Core i9-14900K lub AMD Ryzen 9 7950X3D oraz kartach graficznych GeForce RTX 4080 lub Radeon RX 7900 XTX. Co więcej, wymagania z włączonym Ray Tracingiem zakładają prawdopodobnie użycie upscalingu obrazu. Zabrakło informacji dotyczącej liczby FPS-ów w poszczególnych ustawieniach. Niezależnie od wybranych detali, gra będzie potrzebowała około 40 GB miejsca na dysku, co nie jest wygórowaną wartością, jak na dzisiejsze standardy.

Źródło: WCCFTech