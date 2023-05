Homeworld 3 znacząco opóźniony. Na kontynuację legendarnego cyklu kosmicznych strategii sporo jeszcze poczekamy

Strategie czasu rzeczywistego to dość specyficzny gatunek. Niegdyś niezwykle popularny, teraz praktycznie martwy, jeśli chodzi o produkcje głównego nurtu. Nic zatem dziwnego, że wielu jego miłośników niecierpliwie oczekuje premiery gry Homeworld 3. Kosmiczna strategia studia Blackbird Interactive tworzona jest już od kilku lat. Można było mieć nadzieję, że ujrzymy ją jeszcze w tym roku. Niestety rozwiał ją oficjalny wpis studia na Twitterze.

Twórcy gry Homeworld 3 opublikowali na Twitterze wpis, według którego premiera gry została przesunięta na luty 2024 roku. Ma to pozwolić na lepsze dopracowanie kontynuacji legendarnego cyklu.

Homeworld 3 został sfinansowany częściowo za pośrednictwem serwisu Fig. Twórcy prosili graczy o 1 mln dolarów, a otrzymali ponad 1,5 mln. Choć nie jest to zawrotna kwota, jeśli weźmiemy pod uwagę historię gier wideo ufundowanych za pośrednictwem tego typu serwisów, to niewątpliwie zbiórka odniosła sukces. Twórcy muszą mierzyć się nie tylko z presją osób, które wniosły swój wkład finansowy w powstawanie gry, ale także z faktem, że jest to seria legendarna. Wszelkie potknięcia zostaną zatem wytknięte podwójnie, a na to studio Blackbird Interactive pozwolić sobie nie może. Dlatego zdecydowano się ponownie znacząco opóźnić premierę tytułu. Pierwotne plany zakładały jego wypuszczenie jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku. Teraz data ta została przesunięta na luty 2024.

We are moving the launch of Homeworld 3 from the first half of 2023 to February 2024 so that we deliver the quality experience that fans deserve. pic.twitter.com/DaCX4eFMm4 — Homeworld (@HomeworldGame) May 25, 2023

Biorąc pod uwagę krytykę, z którą muszą mierzyć się twórcy ostatnich bardzo nieudanych portów PC-towych niektórych gier, należy tę decyzję przyjąć ze zrozumieniem. Ma ona bowiem na celu dopracowanie tytułu w taki sposób, żeby był on godną kontynuacją serii. Fani czekają na kolejną pełnoprawną odsłonę cyklu już niemal 20 lat, nie licząc oczywiście bardziej klasycznego (choć udanego) RTS-a Homeworld: Deserts of Kharak oraz dobrych remasterów dwóch pierwszych części gry. Jest to tak długi okres oczekiwania, że te kilka miesięcy nie powinno zrobić większej różnicy. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, by był to termin ostateczny.

Źródło: Twitter