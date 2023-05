Tajemnicza gra z uniwersum Gwiezdnych Wojen od twórców The Division może zadebiutować w niedalekiej przyszłości

W 2021 roku ogłoszono, że studio Massive Entertainment, znane przede wszystkim z gier The Division 1 oraz 2, pracuje nad projektem osadzonym w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Od tamtej pory panowała na jego temat cisza. Okazuje się, że premiera gry może być bliżej, niż spodziewa się tego większość graczy. Choć nie brakuje problemów podczas produkcji, to proces stopniowo postępuje i grę możemy ujrzeć na rynku już w niedalekiej przyszłości.

Plany zakładają, że nowa gra studia Massive Entertainment, osadzona w uniwersum Gwiezdnych Wojen, zadebiutuje do marca 2024 roku. Deweloperzy tytułu twierdzą jednak, że są to założenia zbyt optymistyczne.

Studio Massive jest oczywiście podmiotem Ubisoftu, więc to ta firma będzie wydawcą tytułu. Na razie nie znamy bliższych szczegółów na temat opracowywanej przez nich gry, ale ma być ona osadzona w otwartym świecie i prezentować odmienne podejście do rozgrywki niż to, które zostało zaprezentowane w serii The Division. W opublikowanym niedawno sprawozdaniu finansowym Ubisoftu można znaleźć adnotację, że do marca 2024 roku na rynku zadebiutują Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Skull and Bones, a także bliżej niesprecyzowana gra dużych rozmiarów. Jak donoszą źródła serwisu Kotaku, tą tajemniczą pozycją jest właśnie tytuł osadzony w uniwersum Gwiezdnych Wojen, nad którym pracuje studio Massive Entertainment.

Gra opatrzona jest nazwą kodową Project Helix i ma umożliwiać podróże międzyplanetarne w jakiejś formie. Według dwóch źródeł proces produkcyjny nie przebiega bezproblemowo, ale w zespole panuje nadzieja, że tytuł będzie pierwszym nowym hitem Ubisoftu od bardzo długiego czasu. Jednocześnie osoby związane ze studiem twierdzą, że plany zakładające jego premierę w bieżącym roku fiskalnym są zbyt ambitne. Bardziej prawdopodobne według nich wydaje się wypuszczenie gry między kwietniem 2024, a marcem 2025 roku. Otwarte pozostaje pytanie czy (a jeśli tak, to jak bardzo) wydawca będzie upierał się przy pierwotnych planach.

Ubisoft ma poważne problemy z kolejnymi premierami. To efekt opóźnień i anulowania części produkcji. Nie dziwią zatem ambitne założenia, żeby zasypać tę lukę za sprawą nowej gry osadzonej w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Dla graczy jednak korzystniejsza jest sytuacja, w której premiera zostaje odłożona w czasie, ale tytuł jest w efekcie bardziej dopracowany. Jest to istotne zwłaszcza w świetle ostatnich nieudanych portów PC-towych kilku gier. Pośpiech może mocno zaszkodzić także nowej produkcji Massive Entertainment.

Źródło: Kotaku