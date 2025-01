Dragon's Dogma 2 - nowa gra od Capcomu pokazuje, że pazerność studia nie ma granic. Tragiczna premiera z falą krytyki

W końcu nadchodzi ten moment: premiera gry, na którą tak długo czekałeś. Wydajesz więc niemałe pieniądze, uruchamiasz tytuł i zanurzasz się w świecie produkcji. Szybko okazuje się jednak, że pierwotne koszty to tylko wierzchołek góry lodowej. Chcesz zagrać inną postacią? Musisz dodatkowo zapłacić. Szybka podróż między lokacjami? Tak samo. Zmiana wyglądu postaci? Tylko jednorazowa i też za „małą opłatą”. Nieśmieszny żart? I tak, i nie. Witaj w Dragon's Dogma 2.

Dragon's Dogma 2 to nowa produkcja od studia Capcom, która udowadnia, że granice ludzkiej chciwości praktycznie nie istnieją. Gracze otrzymali słabo zoptymalizowany tytuł, który na dodatek naszpikowano mikrotransakcjami.

Jeszcze pod koniec 2023 roku prezes Capcomu poinformował, że według niego gry kosztują obecnie zbyt mało i powinno się to zmienić. Jak powiedział, tak zrobił. Swoją premierę 22 marca 2024 roku miał omawiany tytuł Dragon's Dogma 2. Pierwsza odsłona z tej serii gier RPG ukazała się w 2012 roku i do dziś cieszy się dobrymi opiniami. Tego samego niestety nie można powiedzieć o dość długo wyczekiwanej kontynuacji, która miała duże szanse powtórzyć sukces poprzednika. Rzecz jasna głównym celem twórców gier są korzyści materialne, natomiast niektórzy posuwają się w swoich działaniach o wiele za daleko. Jak inaczej nazwać grę dla pojedynczego gracza, która kosztuje niemalże 300 zł, ale żeby skorzystać ze wszystkiego, co ma do zaoferowania, trzeba dodatkowo zapłacić? W gratisie otrzymujemy słabą optymalizację i pojedyncze błędy. Oceny graczy nie mogły być inne - obecnie w serwisie Steam tylko 40% recenzji jest pozytywnych.

Capcom ustosunkował się do krytyki graczy, jednak tylko częściowo. Całkowicie pominął kwestię dodatkowych opłat w grze, a skupił się na problemach z wydajnością produkcji - obiecano naprawić wszystkie niedociągnięcia w aktualizacjach. Mimo tak fatalnego odbioru tytuł nadal cieszy się całkiem sporą popularnością. Aktualnie „bawi się” w nim jednocześnie prawie 200 tys. graczy. Dochodzimy więc do momentu, w którym twórcy mogą zrobić cokolwiek, co nie jest zbyt etyczne, a i tak spora część graczy po prostu przymknie oko na takie działanie. Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja, kiedy spojrzymy na portal Metacritic. Praktycznie wszyscy „krytycy” wystawili bardzo pozytywne recenzje, które nijak mają się do rzeczywistego stanu gry - podobnie było w przypadku Starfielda i innych produkcji. Branża gier zmienia się więc na gorsze, a rozwiązanie, które mogłoby zostać zastosowane przez większość osób, zdaje się być poza zasięgiem.

Źródło: Steam, SteamDB