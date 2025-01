Uważasz, że obecne gry są zbyt drogie? Prezes Capcomu twierdzi, że powinny być jeszcze droższe

Ceny gier już dawno przestały być przyjazne portfelom graczy, a czasami sięgają one tak wielkich kwot, że można się złapać za głowę. Oczywiście stworzenie konkretnej produkcji wymaga sporego wkładu finansowego, natomiast często można odnieść wrażenie, że aktualnie płacimy pełne kwoty za niedokończone tytuły. Oliwy do ognia postanowił dolać prezes studia Capcom, który stwierdził, że obecne ceny gier są zdecydowanie zbyt niskie i powinno się to zmienić.

Słowa wypowiedziane przez prezesa Capcomu z pewnością będą pamiętane przez długi czas. Jego zdaniem aktualne ceny gier wideo są bezpodstawnie niskie, w porównaniu z rosnącymi kosztami produkcji.

Cała sytuacja związana jest z wywiadem wspomnianego prezesa Haruhiro Tsujimoto, który uczestniczył w nim dla Nikkei (indeks giełdowy w Azji). Według niego od czasu ery konsol Famicon (czyli naszego NES-a) koszty produkcji gier AAA wzrosły 100-krotnie, a jednak ceny nie zostały do nich proporcjonalnie podniesione i oscylują one obecnie w granicach od 50 do 70 dolarów. W dalszej części swojej wypowiedzi nawiązuje on również do wynagrodzeń pracowników, które także powinny być większe. Wszystko miałoby się przełożyć na jeszcze wyższe kwoty gier niż obecnie, aby wydatki mogły zostać odpowiednio pokryte. Co więcej, Tsujimoto stwierdził, że taki ruch będzie "zdrową opcją dla biznesu".

Natomiast z perspektywy odbiorców sytuacja klaruje się zupełnie inaczej. Obecne produkcje są - tak jak wspomniano - wydawane w opłakanym stanie, a twórcy często decydują się na jeszcze jeden krok - oferowanie dużo wyższej kwoty w zamian za możliwość szybszego dostępu do rozgrywki. Czy podniesienie cen coraz bliżej pułapu 100 dolarów faktycznie przełożyłoby się na poprawę jakości gier? Kwestia ta jest bardzo dyskusyjna, szczególnie kiedy spojrzymy na aktualną sytuację branży. Tak czy inaczej, słowa prezesa Capcomu mogą zostać podchwycone przez inne studia, co mogłoby się przełożyć na faktyczną zmianę w omawianym aspekcie. Z pewnością jednak jego wypowiedzi trwale zapiszą się w umysłach graczy. Pozostaje mieć nadzieję, że jeszcze przez długi czas nie doczekamy się wielkich podwyżek za gry wideo, a gdyby tak się stało, rynek z pewnością szybko zweryfikuje takie działania.

