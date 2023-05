Street Fighter 6 - twórcy z Capcom zapraszają do walki. Zbliża się otwarta beta kolejnej części kultowej bijatyki

Jak widać, Capcom nie obawia się o swój projekt i szykuje nas na następną większą prezentację dotychczasowych dokonań. Dotąd otrzymaliśmy między innymi masę materiałów prezentujących, jak wyglądał będzie nowy rozdział legendarnego Street Fightera - w tym dość długie wideo ukazujące nieco zmienioną specyfikę rozgrywki, zamknięte testy beta oraz wersję demonstracyjną. Ale wygląda na to, że nim dojdzie wreszcie do czerwcowej premiery, coś jeszcze sprawdzimy.

Pomiędzy 19 a 21 maja Street Fighter 6 otrzyma kolejną betę - tym razem otwartą dla wszystkich graczy.

Zorganizowane wcześniej zamknięte beta testy cieszyły się na tyle dużym zainteresowaniem, że twórcy uznali, iż opłaca im się jeszcze mocniej wypromować nieubłaganie zbliżającą się wielką premierę i zorganizują ich otwartą wersję. Gracze mający ochotę sprawdzić Street Fighter 6 mogą się spodziewać mniej więcej tych samych atrakcji, co poprzednia fala testerów. Sprawdzimy treningi, otwarte turnieje, swobodne oraz rankingowe potyczki, do tego oczywiście możemy stworzyć swoją postać do Battle Huba. Jest zatem co robić.

Ponadto otwarte testy będą oferować crossplay na komputerach osobistych (Steam) oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niezmiennie grywalne postacie to Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Guile, Kimberly, Juri, a także Ken, deweloperzy udostępnili też ponownie sześć etapów: Metro City Downtown, Genbu Temple, Carrier Byron Taylor, Tian Hong Yuan, The Macho Ring oraz Training Room. Wydarzenie rozpocznie się dokładnie 19 maja o godzinie 9:00 czasu polskiego - zakończy zaś 21 maja, po 48 godzinach. Czasu jest więc całkiem sporo.

Źródło: Youtube