Street Fighter 6 - Capcom z kolejnymi materiałami obejmującymi nadchodzącą bijatykę. Dostępna wersja demo

Ostatnia noc przyniosła całkiem sporo materiałów z okazji Street Fighter 6 Showcase. Osoby, które liczą na jakieś usprawnienia do nieco już przejrzałej koncepcji, mogą być usatysfakcjonowane, jako że Capcom już teraz pokazał, że nie zamierza zatrzymywać się na typowych dla gatunku elementach rozgrywki. Co więcej, wygląda na to, że trend wypuszczania wersji demonstracyjnych powraca z coraz większą siłą, bo i w tym przypadku się jej doczekamy.

Najnowszy event Capcomu był okazją do ujawnienia kolejnych partii zawartości Street Fighter 6. Posiadacze PlayStation 4 i PlayStation 5 mogą już skorzystać z wersji demo, pozostałych platform zaś - 26 kwietnia.

W trakcie Street Fighter 6 Showcase uwagę poświęcono w ogromnej mierze World Tour. To fabularna rozgrywka, którą zaczynamy od wykreowania postaci za pomocą całkiem rozbudowanego edytora, by następnie wejść w buty aspirującego wojownika. Przyjdzie nam między innymi zbierać doświadczenie pod batutą różnych nauczycieli - wliczając w to także znanych wojowników ze świata gry - a także eksplorować świat Street Fightera, który daje nam całkiem sporo możliwości, by rosnąć w siłę czy znaleźć odpowiedni styl walki.

Twórcy dali nam także przedsmak trybu Battle Hub, pozwalającego na toczenie starć graczy na specjalnych arenach, używając awatarów stworzonych rozbudowanych w trakcie kampanii. Kto jednak nie preferuje tego typu grania, zawsze może wrócić do klasycznych trybów. Znajdzie się również co nieco dla osób dopiero zaczynających swoją przygodę z serią - przygotowano w tym celu specjalne tutoriale. Wspomniane zaś wyżej demo już teraz może pobrać na stronie PlayStation, pecetowcy oraz posiadacze konsol Microsoftu zaczekają jeszcze kilka dni. Oto zaś pełna relacja z pokazu oraz pozostałe partie materiału - w tym zapowiedź czterech postaci z Akumą na czele, które będą miarowo wprowadzane do gry po premierze:

