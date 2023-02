Sony z prezentacjami Baldur's Gate III, Street Fighter 6 i Destiny 2: Upadek Światła. Kilka istotnych informacji

Zakończony event od Sony jednych nasycił, innych rozczarował, ale chyba mało kto uważa go za najlepszą edycję State of Play. Wydaje się, że poświęcono zbyt wiele czasu np. nadchodzącej grze Rocksteady z Suicide Squad na pokładzie, a z dłuższych prezentacji jedynie mocno odświeżony, zachęcający Resident Evil 4 się wybronił. Ale na Legionie czy grach odsługujących PS VR2 świat się nie kończy. Dlatego też mimo wszelkich obiekcji warto zwrócić uwagę na garść ciekawych materiałów w związku z kilkoma oczekiwanymi grami.

Trzecia część Baldur's Gate, Street Fighter 6 oraz kolejny dodatek do Destiny 2 również należały do krótkiego eventu w ramach State of Play.

Studio Larian zlitowało się nad fanami Wrót Baldura i ogłosiło, że nowa odsłona legendarnej serii cRPG wyjdzie z Early Access - trafiając tym samym też na PS5 - 31 sierpnia. Jedni czekali na pełnoprawną wersję, inni zagrywali się w jej wczesne wydanie na pecetach, jednak pewne jest, iż od tego tytułu na starcie wymaga się rzeczy wielkich, które ustanowią nową erę dla gatunku. Można bez obaw uznać, że są na to przynajmniej spore szanse. Wszak nie mamy do czynienia z byle grupką deweloperów, a weteranów odpowiadających za gry wychodzące poza schematy, zapisując się już dawno złotymi zgłoskami w branży. Starczy wspomnieć Divinity II: Original Sin.

W trakcie State of Play do gry wszedł konkurent Tekkena. Prezentacja ukazała fragmenty rozgrywki z udziałem trójki wojowników. Zwalisty, używający potężnych combosów Zangief oraz szybka i zabójcza Cammy to oczywiście starzy wyjadacze Street Fightera, ale pomiędzy nimi pojawiła się Lily - egzotyczna, używająca mocy żywiołów Lily. Poza obiecującą bijatyką, atrakcje na 28 lutego promowało studio Bungie, dalej rozwijające Destiny 2. Upadek Światła ma zaoferować wiele godzin nowej zawartości. Wybierzemy się na misję fabularną do pewnego futurystycznego miasta, gdzie oczywiście zyskamy nowe zdolności czy ekwipunek.

