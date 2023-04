Diablo IV otrzyma jeszcze jedną otwartą betę - Blizzard zachęca graczy do sprawdzenia ulepszonej wersji gry

W zeszłym miesiącu odbyły się dwie tury otwartych testów gry Diablo IV. W terminie od 17 do 20 marca w testach uczestniczyły osoby, które zamówiły przedpremierowo grę, a tydzień później dołączyły już wszystkie chętne osoby. Choć do premiery czwartej części Diablo nie pozostało już dużo czasu, okazuje się że studio Blizzard Entertainment da jeszcze jedną możliwość na przetestowanie gry. Jednocześnie w ten sposób producent chce pokazać jakie zmiany zaszły w grze.

Od 12 do 14 maja odbędzie się ostatnia fala testów beta gry Diablo IV. Produkcję będą mogły sprawdzić wszystkie zainteresowane osoby.

Blizzard potwierdza informację na temat kolejnej fali otwartych testów gry Diablo IV, tzw. "Server Slam", w którym developerzy chcą przetestować infrastrukturę sieciową przed czerwcową premierą gry. Otwarte testy ruszą 12 maja o godzinie 21 i zakończą się dokładnie 48 godzin później - 14 maja, również o godzinie 21. Testy będą dostępne na wszystkich platformach: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series. W nadchodzących testach beta będziemy mogli sprawdzić wszystkie zmiany jakie Blizzard wprowadził do gry na bazie odzewu ze strony graczy po dwóch ostatnich betach.

Do dyspozycji ponownie oddany zostanie nam Prolog oraz Akt I (Strzaskane Szczyty), a do wyboru będą wszystkie klasy postaci. Zmianą w Server Slam będzie jednak bardziej ograniczony rozwój postaci. Gracze będą mogli dobić maksymalnie do 20 poziomu, co spowoduje że starcie z Aszawą (demon pojawi się w nadchodzącej becie) będzie jeszcze trudniejszy do pokonania. Możliwość wcześniejszego pobrania plików gry pojawi się natomiast 10 maja o godzinie 21. Postępy z nadchodzących testów nie zostaną przeniesione do pełnej wersji gry.

Źródło: Blizzard