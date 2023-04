Diablo IV otrzymał złoty status. Gra na konsolach Xbox Series X i PlayStation 5 zaoferuje rozgrywkę w 4K i do 60 FPS

Miesiąc temu byliśmy świadkami otwartych testów beta nadchodzącej gry Diablo IV. Najpierw do zabawy dołączyły osoby, które zamówiły grę w przedsprzedaży, a tydzień później bramy Sanktuarium otworzyły się dla wszystkich zainteresowanych. Diablo IV oficjalnie ma zadebiutować 6 czerwca i wszystko wskazuje na to, że terminu tego uda się dotrzymać. Studio Blizzard poinformowało bowiem o zakończeniu głównych prac nad grą. Ponadto poznaliśmy pierwsze szczegóły działania Diablo IV na konsolach.

Diablo IV na konsoli Xbox Series X ma działać w rozdzielczości 4K i w maksymalnie 60 klatkach na sekundę. Podobnie sprawa ma wyglądać w przypadku PlayStation 5. Xbox Series S może liczyć na Full HD.

Diablo IV to kolejna część popularnej serii gier z gatunku hack'n'slash. Produkcja studia Blizzard Entertainment zadebiutuje na komputerach oraz konsolach starej (PlayStation 4, Xbox One) oraz obecnej generacji (PlayStation 5, Xbox Series). W sieci pojawiły się potwierdzone informacje na temat działania Diablo IV na urządzeniach Microsoftu. W przypadku Xbox Series X gracze mogą liczyć na natywną rozdzielczość 4K oraz płynność na poziomie do 60 klatek na sekundę. Twórcy celują w ten poziom, ale nie gwarantują że nie będzie spadków poniżej tej wartości. Podobnie gra powinna działać na PlayStation 5. W przypadku Xbox Series S również celem jest 60 FPS, jednak w tym wypadku rozdzielczość to już tylko Full HD.

Diablo IV otrzymał również złoty status, co oznacza że płyta-matka trafiła do tłoczni, skąd będą przygotowywane kolejne kopie w wersjach konsolowych. Premiera odbędzie się już 6 czerwca i do tego czasu developerzy zajmą się usuwaniem kolejnych błędów. Najważniejsze jednak, aby do terminu premiery (osoby, które zakupią droższe wydanie Ultimate lub Deluxe mogą liczyć również na 4-dniowy, wcześniejszy start na serwerach od 2 czerwca) zoptymalizować działanie serwerów. Diablo IV jest produkcją "always-online", a już testy beta pokazały, że trzeba liczyć się z ewentualnymi problemami z zalogowaniem się na serwery.

#DiabloIV has Gone Gold. Can you feel her presence now?



See you in Sanctuary. 6.6.23 pic.twitter.com/OGX8oACUCr — Diablo (@Diablo) April 17, 2023

Źródło: Twitter Blizzard, PureXbox