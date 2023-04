Diablo IV - deweloperzy opowiadają, co przyniesie endgame. Wiele wyzwań, mechanik i innych aktywności na horyzoncie

Okres beta testów już minął, ale z racji tego, że premiera samej gry już za nieco ponad dwa miesiące, temat Diablo IV nie milknie. Nie tak dawno podkreślano na przykład przystępne opcje resetowania zdolności postaci, zachęcające tym samym do eksperymentowania. Tym razem zaś ekipa deweloperów koncentruje się na kwestiach związanych z rozbudowaną zawartością, mającą zabawić nas jeszcze na długo po ukończeniu wątku głównego.

Jak przystało na grę z tej serii, Diablo IV ma gwarantować wiele godzin kreatywnej rozgrywki także w ramach endgame'u.

Na trwającym ponad sześć minut materiale wzięto pod uwagę elementy dotąd jeszcze nieporuszane - czyli sam endgame, arcyważny aspekt w zasadzie każdej gry tego gatunku. Reżyserzy Joe Shely i Josepha Piepiory oraz producentki Kayleigh Calder wraz z Ash Sweetring wymienili całkiem sporo nowości przypadających na okres, gdy nasycimy się już fabularną sferą Diablo IV. Dziś wszelkiej maści tytuły ARPG zazwyczaj mogą pochwalić się doprawdy pokaźną liczbą tego typu usprawnień, toteż i Blizzard ewidentnie stara się nad tym nadążyć.

Jeśli chodzi o liczbę owych aktywności, wstępnie może robić to pewne wrażenie. Przygotowane zostaną między innymi kolejne wyzwania - wprost proporcjonalne do obranego poziomu trudności - ponad 120 dungeonów, system Paragon, nowa mechanika, czyli Codex of Power, a także rozliczne urozmaicenia tak dla PvE, jak i rywalizacji w PvP. Twórcy podkreślają, że wymienione poniżej atrakcje to zaledwie czubek góry lodowej i w przyszłości możemy się spodziewać wielu aktualizacji. Cóż, choć na razie zagadką pozostaje, jak dobrze na właściwą premierę przygotowane będą serwery, materiał wygląda całkiem intrygująco.

