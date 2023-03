Path of Exile: Crucible - w oczekiwaniu na Diablo IV. Grinding Gears Games zapowiada nowe rozszerzenie

W swoim czasie gra studia Grinding Gear Games zaatakowała pozycję Diablo III, z którego niezadowolona była spora część fanów - w szczególności tych pamiętających dwie pierwsze odsłony franczyzy. Teraz miesiące dzielą nas od czwartej części dziejów rozdzieranego wojnami aniołów i demonów Sanktuarium, a darmowy hack'n'slash trzyma się dzielnie na nogach, wciąż dostarczając nowych usprawnień. A kolejne czekają nas już w kwietniu.

Path of Exile: Crucible zawiera mnóstwo zupełnie nowych funkcji i aktualizacji, w tym Ligę Wyzwań Crucible, Wrota Atlasu, poprawki do drzewka umiejętności pasywnych i Masteries, nowe umiejętności Vaal i inne.

Pakiet Crucible wprowadza chociażby Crucible Challenge League, przesuwające granice systemu przedmiotów w Path of Exile, pozwalając na rozszerzenie broni o własne drzewka umiejętności. Ulepszają one styl naszych postaci. Aby je odblokować, musimy podjąć wyzwania czekające nas w Tyglu - czyli oględnie mówiąc, rozbijać stwory w starożytnej kuźni w ramach specjalnego wyzwania. Potyczki wprowadzają pewne potencjalne ryzyko, jako że możemy przekraczać kolejne granice i walczyć z coraz bardziej przerażającymi monstrami, zwiększając ryzyko porażki. Z drugiej strony oczywiście prowadzi to do coraz lepszych nagród.

Z istotniejszych aspektów dołożyć możemy jeszcze na przykład Atlas Gates, czyli bezpośredni dodatek do Path of Exile's Endgame. Są to nowe węzły pozwalające na natychmiastowe przejście między dwiema umiejętnościami w drzewie pasywnym Atlasu, zmniejszając ilość punktów podróży, co pozwala graczom skupić się na budowaniu drzewa, które z kolei daje im możliwość grania w preferowaną zawartość. Poza tym jeszcze między innymi odnowiono Breach i Abyss, czyli dwie nieco starsze mechaniki ligowe, dodano dziewięć nowych umiejętności Vaal, a także przerobiono klasy ascendencji Saboteura oraz Pathfindera, dając im większy wpływ. Crucible pojawi się w grze 7 kwietnia na PC i Mac oraz 12 kwietnia na PlayStation i Xbox. Wydaje się to całkiem niezłą propozycją dla osób, które czekają na czerwcową premierę Diablo IV.

