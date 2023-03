BAFTA Game Awards - niespodziewany zwycięzca plebiscytu na najlepszą grę 2022 roku. Twórcy Elden Ring mogą być zawiedzeni

Każdego roku organizowany jest plebiscyt BAFTA Game Awards. Główny cel przedsięwzięcia to uhonorowanie deweloperów najlepszych gier wydanych w roku poprzedzającym daną edycję gali. Choć tego typu przedsięwzięcia zawsze wiążą się emocjami, to najnowsze wyniki wywołają zapewne szczególne kontrowersje. O dużym sukcesie mogą mówić twórcy pewnej popularnej w ostatnim czasie gry niezależnej, charakteryzującej się dosyć skromnym budżetem.

Najlepszą grą 2022 roku, w ramach plebiscytu BAFTA Game Awards, została niezależna produkcja studia Poncle - Vampire Survivors. Tytuł wygrał też w kategorii na najlepszy projekt.

W ramach tegorocznej edycji plebiscytu gry rywalizowały w 18 kategoriach. Można byłoby przypuszczać, że tytuł najlepszej produkcji 2022 roku powędruje do twórców Elden Ring lub God of War Ragnarök. Jurorzy jednak całkowicie zaskoczyli, bo wygrała popularna od jakiegoś czasu produkcja niezależna – Vampire Survivors. Co więcej, zwyciężyła ona także w kategorii na najlepszy projekt. Nie oznacza to jednak, że faworyci zostali z niczym. Najnowsza odsłona serii God of War może bowiem poszczycić się aż sześcioma tytułami. Elden Ring musi zadowolić się zwycięstwem w zaledwie dwóch kategoriach. Twórcy mogą zatem w tym przypadku czuć się lekko rozczarowani, ale trzeba pamiętać o tym, że nie wszystkie plebiscyty da się wygrać.

Kategoria Zwycięzca Animacja God of War Ragnarök Artystyczne osiągnięcie TUNIC Dźwiękowe osiągnięcie God of War Ragnarök Najlepsza gra Vampire Survivors Brytyjska gra Rollerdrome Debiut TUNIC Nieustannie rozwijana gra Final Fantasy XIV Online Rodzinna gra Kirby and the Forgotten Land Gra wykraczająca poza rozrywkę Endling - Extinction is Forever Projekt gry Vampire Survivors Multiplayer Elden Ring Muzyka God of War Ragnarök Narracja Immortality Oryginalna marka Elden Ring Główna rola aktorska Christopher Judge (God of War Ragnarök) Wspierająca rola aktorska Laya Deleon Hayes (God of War Ragnarök) Osiągnięcie techniczne Horizon Forbidden West Tytuł gry roku EE (od sponsora gali) God of War Ragnarök

Wyniki głosowania, zwłaszcza na najlepszą grę 2022 roku, mogą budzić zrozumiałe kontrowersje. Jest to jednak także próba docenienia twórców gier niezależnych. Decyzję jurorów należy rozpatrywać nie tylko w kategorii zwycięstwa samego Vampire Survivors, ale uhonorowania całego segmentu małych produkcji indie. To zatem symbol i znak dzisiejszych czasów, które charakteryzują się dynamicznym rozwojem tej sceny. Należy też pamiętać o tym, że nie jest to pierwszy przypadek, kiedy gra z tego segmentu wygrywa plebiscyt BAFTA Game Awards. Podobnie było choćby w 2020 roku. Najważniejszy tytuł zgarnął wtedy Hades. Można spodziewać się, że wraz z ciągłym wzrostem jakości produkcji indie, tego typu przypadki będą coraz częstsze.

Źródło: BAFTA, Eurogamer