Elden Ring nareszcie z Ray Tracingiem na PC. Twórcy ujawnili przy okazji zaktualizowane wymagania sprzętowe

Elden Ring to bezsprzecznie jedna z najbardziej udanych gier zeszłego roku. Produkcja From Software zadebiutowała na rynku już ponad rok temu i jak być może pamiętacie - jeszcze przed premierą ogłaszano plany wdrożenia wsparcia dla Ray Tracingu zarówno na PC jak i konsolach obecnej generacji. Wówczas nie doprecyzowano jednak konkretnego terminu, prócz lakonicznego stwierdzenia o dodaniu "po premierze". Minął rok i niektórzy być może sądzili już, że śledzenie promieni nie zostanie ostatecznie dodane. Tymczasem dzisiaj ogłoszono aktualizację 1.09, która dodaje wsparcie dla RT.

Wraz z aktualizacją 1.09, Elden Ring wprowadza wsparcie dla Ray Tracingu na PC oraz konsolach obecnej generacji. Przy okazji ujawniono wymagania sprzętowe do odpowiedniego działania śledzenia promieni.

Twórcy potwierdzili w końcu dodanie obsługi śledzenia promieni, jednocześnie jednak nie doprecyzowano jakie dokładnie efekty trafiły do Elden Ring. Przy okazji wprowadzenia aktualizacji o numerze 1.09, From Software opublikowało nowe wymagania sprzętowe komputerowej wersji, gdybyśmy zdecydowali się na włączenie Ray Tracingu. Do gry w Full HD przy niskich detalach oraz niskim poziomie RT, zalecane jest posiadanie kart NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti lub AMD Radeon RX 6700 XT. Są to zatem dość wysokie wymagania, zwłaszcza gdy popatrzymy jaki poziom detali jest tutaj rekomendowany.

Minimalne wymagania do obsługi Ray Tracingu na PC Zalecane wymagania do obsługi Ray Tracingu na PC Procesor Intel Core i5-10600K

AMD Ryzen 5 3600XT Intel Core i7-10700K

AMD Ryzen 7 3800XT Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

AMD Radeon RX 6700 XT NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

AMD Radeon RX 6900 XT Pamięć 16 GB RAM 16 GB RAM System operacyjny Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Ustawienia graficzne, rozdzielczość Niskie detale, 1920x1080

Ray Tracing na poziomie LOW Wysokie detale, 1920x1080

Ray Tracing na poziomie HIGH

Do wysokich detali i wysokiego poziomu śledzenia promieni (także w Full HD), From Software zaleca posiadanie kart NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti lub AMD Radeon RX 6900 XT. Do tego potrzebujemy jednego z procesorów Intel 10. generacji (Comet Lake-S) lub AMD Zen 2 (Ryzen 3000XT) w kombinacji z 16 GB RAM. Z kolei w kontekście konsol twórcy ostrzegają, że aktywacja Ray Tracingu wpłynie na płynność rozgrywki oraz obniżenie rozdzielczości (choć bez podania konkretnych wartości). Aktualizacja 1.09 dla Elden Ring jest już dostępna na wszystkich platformach, tj. PC oraz konsolach starej i obecnej generacji.

Źródło: From Software