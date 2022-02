Elden Ring - poznaliśmy wymagania sprzętowe gry dla wersji PC. Po debiucie pojawi się wsparcie dla Ray Tracingu

Trzeba przyznać, że luty nas wyjątkowo rozpieszcza, jeśli chodzi o premiery gier. Dopiero co debiutował Dying Light 2 Stay Human, a już w najbliższy piątek użytkownicy konsol PlayStation 4/5 będą mogli powrócić do postaci Aloy wraz z grą Horizon Forbidden West. Tydzień po premierze Horizona pojawi się tytuł, na który czekają wszyscy fani From Software oraz Dark Souls. Mowa oczywiście o Elden Ring, na którego czekaliśmy już bardzo długo. Tytuł zadebiutuje na PC oraz konsolach starej i obecnej generacji. Na dwa tygodnie przed debiutem, w sieci pojawiły się wstępne wymagania sprzętowe. Dlaczego wstępne? Ponieważ chwilowo nie możemy jeszcze potwierdzić, czy dotyczą one minimalnej konfiguracji czy też zalecanej.

Początkowo wymagania widniejące na Steam były opisane jako minimalna konfiguracja, jednak jakiś czas później zniknęły z zakładki produktu. Nic jednak w sieci nie ginie, więc omawiamy to co zostało zaprezentowane. Wymagania są nieco wyższe niż w Sekiro: Shadow Die Twice dla zalecanej konfiguracji, więc możemy przypuszczać, że dane podane dla Elden Ring także dotyczą rekomendowanej specyfikacji. W przypadku procesora mowa m.in. o 6-rdzeniowym Intel Core i5-8400 lub 4-rdzeniowym AMD Ryzen 3 3300X. Jeśli chodzi o kartę graficzną, to From Software rekomenduje układy NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB lub AMD Radeon RX 480 4 GB.

Elden Ring (PC) Wymagania sprzętowe Procesor Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 3 3300X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB

AMD Radeon RX 480 4 GB Pamięć RAM 12 GB Miejsce na dysku 60 GB (rekomendowany SSD) System operacyjny Microsoft Windows 10 lub 11 Biblioteki DirectX DirectX 12

Wymagania wzrosły co do ilości potrzebnej pamięci RAM. Jak doskonale pamiętamy, w wymaganiach Sekiro: Shadow Die Twice była mowa o 8 GB. Elden Ring potrzebuje minimum 12 GB. Do tego dochodzi obsługa bibliotek DirectX 12 (i wygląda na to, że wyłącznie DX12) oraz 60 GB wolnej przestrzeni dyskowej. Choć wymagania nie odstraszają, warto pamiętać, że niedługo po premierze gry pojawi się wsparcie dla Ray Tracingu. Nadal nie wiemy jakie dokładnie efekty zostaną wykorzystane, jednak możliwość odpalenia śledzenia promieni w czasie rzeczywistym z pewnością wywinduje wymagania do góry.

