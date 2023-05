PlayStation Showcase 2023 - konferencja Sony z pokazem nowych gier i sprzętów podobno odbędzie się jeszcze w maju

Pomału zbliżamy się do okresu w roku, kiedy to najwięksi wydawcy w branży gier będą prezentować swoje nowości na najbliższe miesiące. Tegoroczny czerwiec, pomimo anulowania targów E3, zapowiada się na jeden z lepszych w ostatnich latach. Microsoft oraz Ubisoft mają zaplanowane swoje konferencje, a ponadto pojawi się kolejna odsłona Summer Game Fest, na którym powinniśmy zobaczyć m.in. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty oraz Alan Wake 2. Coraz częściej pojawiają się również pogłoski o dużym wydarzeniu Sony.

W ubiegłym roku Sony zrezygnowało z większej konferencji PlayStation Showcase. Od dłuższego czasu mówi się jednak, że studia należące do japońskiej firmy są już gotowe do prezentacji swoich najnowszych gier. Z tego też względu w ostatnich dniach w sieci rozgorzała dyskusja na temat nadchodzącego wielkimi krokami wydarzenia Sony. Dziennikarz Jeff Grubb wspomniał na swoim Twitterze, że tegoroczny PlayStation Showcase odbędzie się w okolicach 25 maja (czwartek). Biorąc pod uwagę, że Sony swoje eventy lubi organizować właśnie w czwartki, data ta wydaje się być obecnie najbardziej prawdopodobna (w grę może wchodzić również 1 czerwca).

Jeff Grubb's Summer Game Mess has an update. That timing on PlayStation Showcase is right as of now. pic.twitter.com/90EmeI2xY5