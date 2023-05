PlayStation Showcase 2023 - znany insider sugeruje, że pokaz może obfitować w zapowiedzi wielu nowych gier

Sony od bardzo dawna nie zorganizowało pokazu PlayStation Showcase. Choć faktem jest, że włodarze firmy mieli ostatnio inne rzeczy na głowie, to jednak nie da się nie zwrócić uwagi, że po jesiennej premierze Spider-Mana 2 w kalendarzu wydawniczym gier na PlayStation zrobi się ogromna pustka. Na szczęście dochodzą do nas kolejne głosy, że zbliżająca się pozbawi wszystkich wątpliwości, a gracze w końcu poczują start nowej generacji.

Jak twierdzi Shinobi, popularny znawca branży i uznany insider, pojawił się ostatnio na forum ResetEra w wątku PlayStation Studios. To, co napisał, powinno rozpalić wyobraźnię wielu graczy czekających na prezentację Sony. "Żeby było jasne, nie wiem, jakie są dokładne plany Sony, jeśli chodzi o prezentację lub stan gry i tak dalej [...], ale wiem, że spora liczba zespołów znajduje się w punkcie, w którym pewne rzeczy z pewnością są gotowe do pokazania. To ekscytujące". Pytanie tylko, jakie konkretnie gry doczekają się zapowiedzi? Póki co jest to zagadką. Na ten moment pewne jest jedynie to, że Naughty Dog pracuje nad sieciową wersją The Last of Us, jednak nie mamy potwierdzenia, że produkcja jest już gotowa do pokazania szerszej publiczności.

PlayStation Showcase 2023 odbędzie się już w ciągu najbliższych tygodni. Według Jeffa Grubba, prezentacja powinna nastąpić jeszcze przed Summer Game Fest 2023 (8 czerwca), co oznacza, że pokaz Sony zostanie zaplanowany na koniec maja lub początek czerwca. Warto czekać nie tylko dla samych gier, ale być może także z powodu zapowiedzi nowych urządzeń. Od dawna sporo mówi się o przenośnej wersji konsoli umożliwiającej granie w gry z PS5 (PlayStation Q Lite), a także nowej wersji PlayStation 5 z odczepianym napędem.

