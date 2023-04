The Last of Us Part I PC kontra PlayStation 5 - Kultowa produkcja Naughty Dog trafia na komputery i robi istną sieczkę

The Last of Us Part I w końcu zadebiutował na komputerach. Jedna z najważniejszych marek PlayStation wyszła po latach z ciasnych ścian konsoli i rozpoczyna atak na komputery osobiste. Atak zarówno w przenośni jak i dosłownie, o czym świadczą bardzo wysokie wymagania sprzętowe gry. Sebastian przygotował już dla Was standardowy test wydajności kart graficznych, z kolei ja skupię się na porównaniu pecetowej wersji z konsolowym odpowiednikiem, również pod względem tego co oferują techniki NVIDIA DLSS oraz AMD FSR względem tego co otrzymamy na PlayStation 5. Na koniec nie brakuje również testów skalowania wydajności. Koniec końców, po spędzeniu kilkunastu godzin z komputerową wersją The Last of Us Part I, trudno dziwić się wielu ludziom, którzy decydują się na porzucenie grania na PC i przechodzą na konsole obecnej generacji.

Autor: Damian Marusiak

The Last of Us to w świecie gier wideo bardzo ciekawy przypadek. Produkcja studia Naughty Dog oryginalnie zadebiutowała w 2013 roku jeszcze na PlayStation 3, wyciskając przy okazji ostatnie soki z ówczesnej konsoli Sony. Niedługo później, w 2014 roku, zadebiutował remaster gry (już z dodatkiem Left Behind) na PlayStation 4. Ta wersja nawet dzisiaj prezentuje się w pełni akceptowalnie, zwłaszcza że oferuje obsługę HDR oraz granie w 60 klatkach na sekundę. Sony zdecydowało się jednak na opracowanie "remake'u" The Last of Us, nadając mu podtytuł "Part I" - choć gra pojawiła się najpierw na PlayStation 5, wydaje się że głównym celem stworzenia kolejnej wersji był właśnie rynek PC. Ortodoksyjni gracze PC-owi nie mieli bowiem okazji by sprawdzić przygody Joela oraz Ellie, uznawane za jedne z najlepszych na PlayStation. Po kilku miesiącach poślizgu względem wersji PS5, The Last of Us Part I debiutuje na PC i tak jak się spodziewaliśmy (czy raczej obawialiśmy), tytuł ten wręcz masakruje mnóstwo konfiguracji.

Mój test podzieliłem standardowo na kilka osobnych części. Na początku porównujemy konsolą wersję The Last of Us Part I wraz z jej komputerowym odpowiednikiem, odpalonym w rozdzielczości 4K i bez żadnych wspomagaczy obrazu. W dalszej części sprawdzamy jak zaimplementowane techniki upscalingu obrazu - NVIDIA DLSS oraz AMD FSR - radzą sobie w porównaniu do tego, co otrzymamy na konsoli, gdzie The Last of Us Part I uruchamiamy w trybie Quality. Tą część podzieliliśmy na kilka stron - po trzy strony z trzema przykładami zastosowania techniki NVIDIA DLSS oraz AMD FSR oraz omówieniem ich mocnych oraz słabych stron.

Ostatnia część artykułu to już bardziej klasyczne testy wydajności. Pomiary w rasteryzacji odbyły się z użyciem trzech układów graficznych: NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU (do 175 W), GeForce RTX 4070 Laptop GPU (do 140 W) oraz GeForce RTX 3070 Laptop GPU (115 W). Wszystkie wspomniane układy graficzne posłużyły także do testów skalowania wydajności z użyciem technik NVIDIA DLSS oraz AMD FSR w rozdzielczości Full HD, Quad HD oraz 4K. Do najwyższej rozdzielczości wykorzystałem tylko najmocniejszy z wymienionych modeli GPU, głównie ze względu na VRAM. Nie brakuje finalnie również galerii screenów, prezentujących The Last of Us Part I w wersji PC, na maksymalnych ustawieniach graficznych i w rozdzielczości 4K.