Onimusha - oryginalna seria gier od Capcomu doczeka się serialowej adaptacji anime. Debiut ukaże się na popularnej platformie VOD

W przypadku gier, które szybko odnoszą sukces, filmowa bądź serialowa adaptacja jest tylko kwestią czasu. Można wspomnieć choćby o grze League of Legends i jej ekranizacji Arcane lub polskim tytule Cyberpunk 2077 i serialu Cyberpunk: Edgerunners. Za dystrybucję wymienionych animacji odpowiada Netflix, który właśnie udostępnił zwiastun nadchodzącego anime pod nazwą Onimusha. Serial będzie nawiązywał do kultowej serii gier o tym samym tytule.

Bardzo ceniona, a zarazem popularna seria gier Onimusha, doczeka się niebawem swojej serialowej adaptacji, która już niebawem pojawi się na platformie Netflix.

Seria Onimusha została zapoczątkowana już w 2001 roku, przy okazji debiutu odsłony Warlords. Wszystkie części wykorzystują jako bohaterów postacie historyczne, które miały autentyczny wpływ na historię Japonii. Natomiast dodano do nich sporo nadprzyrodzonych elementów. Każda odsłona pozwalała na pokierowanie innym bohaterem, aczkolwiek cel pozostawał ten sam - walka z demonami. Seria swoją popularność osiągnęła głównie poprzez ukazanie się kilku części na konsoli Sony PlayStation 2. Ceniony był zarówno dość wymagający tryb rozgrywki, jak i nawiązywanie do realnych wydarzeń, które miały miejsce w Japonii. Odsłony odnoszą się do okresu Sengoku, w którym to w kraju trwały zacięte wojny domowe.

Nadchodząca adaptacja przedstawia nam bohatera Miyamoto Musashi, który będzie zmuszony walczyć z ciemnymi mocami - tym razem mocną nawiązują one do zombie. Dzierży on broń zwaną Rękawicą Oni. Sama animacja od początku jest bardzo widowiskowa i mimo że mamy do czynienia z gatunkiem anime, to został on nieco unowocześniony. Twórcy korzystali co prawda z ręcznie stworzonych grafik, natomiast posłużono się także technologią, która pozwala na generowanie obrazów przy pomocy komputera (CGI). Dzięki temu całość prezentuje się dużo lepiej. Warto wspomnieć, że za reżyserię odpowiada Takashi Miike, który znany jest z takich dzieł jak: 13 zabójców, Harakiri: Śmierć samuraja czy też Sukiyaki Western Django. Premiera zaplanowana jest na 2 listopada 2023 roku.

Źródło: Netflix