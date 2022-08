Cyberpunk: Edgerunners (Netflix) na nowym zwiastunie. Seria anime niekoniecznie w klimacie gry CDPR

Od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że uniwersum Cyberpunka będzie rozwijane także przez inne media, niż tylko w grach wideo. CD Projekt RED odpowiada finalnie nie tylko za grę Cyberpunk 2077, ale również współtworzy serial anime Cyberpunk: Edgerunners, który trafi na platformę Netflix już we wrześniu tego roku. W sieci pojawił się właśnie nowy zwiastun rzeczonej serii. Niestety wygląda na to, że najnowsza produkcja niewiele ma wspólnego z grą komputerową (prócz wspólnego uniwersum oczywiście).

W sieci pojawił się nowy zwiastun anime Cyberpunk: Edgerunners. Niestety wygląda na to, że produkcja niekoniecznie nawiązuje do gry klimatem.

Tak jak sugeruje tytuł, Cyberpunk: Edgerunners skupi się na grupie najemników-cyberpunków, próbujących przetrwać w naszpikowanej technologią metropolii przyszłości, a w szczególności na Davidzie - zdolnym chłopaku z ulicy, który chce takim właśnie edgerunnerem zostać. Najnowszy zwiastun (poniżej) ukazuje właśnie Davida, który sprawdza jeden z intensywnych braindance'ów. Kolejne sceny materiału wideo sugerują, iż bohater chcąc dołączyć do elitarnych edgerunnerów, będzie musiał wykonać misję - dostać się na sam szczyt wieży Arasaka.

Zwiastun oczywiście podkreśla, że anime bazuje na grze Cyberpunk 2077, ale kolejne sceny (w tym prezentacja pozostałych bohaterów) utrzymana jest w klimatach - nazwijmy to - czystego, japońskiego anime. Stąd też osoby, które za tego rodzaju rozrywką nie przepadają, mogą poczuć się niezbyt nieusatysfakcjonowane. Z ostateczną opinią wstrzymajmy się jednak do emisji serii, która to składać się będzie dokładnie z dziesięciu odcinków.

Źródło: Netflix