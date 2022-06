Cyberpunk 2077 - tajemnica problemów technicznych gry rozwiązana? CDPR miało zostać oszukane

Chyba wszyscy pamiętamy okres oczekiwania na Cyberpunka 2077. Nadzieje... Niecierpliwość... Czy CD Projekt RED pobije sukces Wiedźmina 3? I cóż... Wszyscy pamiętamy także rozczarowanie, które nadeszło wraz z premierą. Stan techniczny CP77, mówiąc delikatnie, na kolana nie rzucał. Bugi, glicze i niedociągnięcia graficzne sprawiły, że produkcja ostatecznie dorobiła się niejednego mema. Dziś okazuje się, że za problemy te może odpowiadać nie CDPR, a zewnętrzna firma.

Okazuje się, że za problemy techniczne gry Cyberpunk 2077 może odpowiadać nie CDPR, a zewnętrzna firma - Quantic Lab.

Jak donosi prowadzący youtube'owego kanału Upper Echelon Gamers, w jego ręce wpadł 70-stronicowy, poufny raport z firmy Quantic Lab, która miała zadbać o jakość Cyberpunka 2077 (Quality Assurance). Z raportu wynika, że Quantic Lab miało oszukać polskiego producenta. W jaki sposób? Otóż firma rzekomo zapewniła CD Projekt RED, że sprawdzaniem Cyberpunka zajmie się zespół doświadczonych programistów, tak jak miało to miejsce w przypadku sprawdzania Wiedźmina 3. Ostatecznie jednak, nad jakością gry czuwać miał zespół złożony z niedoświadczonych juniorów, którzy w branży pracowali czasem nie dłużej niż pół roku.

Szefowie Quantic Lab mieli dodatkowo ustalić zasadę, zgodnie z którą każdy tester miał informować CDPR o 10 problemach z grą dziennie. W związku z tym twórcy Cyberpunka 2077 zostali dosłownie zalani masą raportów, które - co najgorsze - miały przykryć prawdziwe problemy gry. W powyższym materiale od Upper Echelon Gamers wspomina się też, że latem 2020 roku Quantic Lab powiększył liczbę pracowników z 30 do 60. Co w tym złego? Ano to, że nowy "narybek" składał się w przeważającej części z zupełnych "świeżaków", którzy przed przystąpieniem do pracy przeszli zaledwie kilka tygodni szkolenia. Na koniec, Quantic Lab miał oszukać CDPR także w kwestii tego, ilu ludzi pracuje nad sprawdzaniem jakości gry, stąd pracownicy byli dodatkowo przeciążeni obowiązkami.

Źródło: Upper Echelon Gamers