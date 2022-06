Cyberpunk: Edgerunners na oficjalnym zwiastunie. Produkcja Netflix oraz CD Projekt RED pojawi się tuż po wakacjach

Od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że uniwersum Cyberpunka będzie rozwijane na inne media aniżeli tylko gry wideo. CD Projekt RED odpowiada finalnie nie tylko za grę Cyberpunk 2077, ale również współtworzy serial anime Cyberpunk: Edgerunners, który trafi na platformę Netflix. Produkcja została zapowiedziana jeszcze w 2020 roku, jednak przez długi czas nie wiedzieliśmy kiedy dokładnie zadebiutuje. Okazuje się, że na premierę nie będziemy już długo czekać.

Netflix opublikował oficjalny zwiastun serialu animowanego Cyberpunk: Edgerunners, który rozwinie uniwersum z gry Cyberpunk 2077. Premiera produkcji zaplanowana została na wrzesień tego roku.

Tak jak sugeruje tytuł, Cyberpunk: Edgerunners skupi się na grupie najemników-cyberpunków, próbujący przetrwać w naszpikowanej technologią metropolii przyszłości. Serial przygotowany w formule anime będzie oferował 10 odcinków. Pierwszy zwiastun produkcji został opublikowany przez Netflix i możecie go zobaczyć poniżej. Na pierwszy rzut oka Cyberpunk: Edgerunners prezentuje się co najmniej interesująco, a wykorzystanie formuły anime nadaje całości unikalnego charakteru, który może być mocną stroną produkcji.

Przy okazji poznaliśmy również przybliżony termin premiery. Cyberpunk: Edgerunners zadebiutuje na platformie Netflix już we wrześniu, a więc tuż po wakacjach. Ciekawostką pozostaje również fakt, że za oprawą muzyczną nowego serialu anime w świecie Cyberpunka odpowiada Akira Yamaoka, który znany jest w świecie gier głównie poprzez współpracę z Konami, na mocy której przygotowywał on soundtracki do gier z serii Silent Hill.

Źródło: Netflix