Wiedźmin 4 w produkcji, ale Cyberpunk 2077 nie zostanie przez to porzucony. Zapowiedziano nawet pierwsze DLC

W połowie marca tego roku studio CD Projekt RED zapowiedziało nową grę, którą roboczo można nazwać Wiedźminem 4. Nic więc szczególnie dziwnego, że wielu fanów zaczęło obawiać się o przyszłość Cyberpunka 2077. Wiemy wszak, że deweloper od miesięcy obiecuje nam poprawki oraz nową zawartość, ale nic z tych obietnic jakoś szczególnie nie jest wdrażane. Biorąc więc pod uwagę, że CP77 nie jest jak dotąd grą przełomową, nie byłoby szczególnie szokującym, gdyby CDPR odpuścił sobie dalsze nad nią pracę. A jednak jest zupełnie odwrotnie. Głos w tej sprawie zajął jeden z deweloperów studia, Paweł Sasko, zaświadczając, że programiści nieustannie pracują nad dalszym rozwojem futurystycznej strzelanki.

Podczas ostatniej transmisji na Twitchu, Paweł Sasko, projektant zadań w CDPR, bez wchodzenia w dodatkowe szczegóły, potwierdził, że w kwestii Cyberpunka 2077 "jest jeszcze sporo rzeczy do zrobienia", stąd nie ma mowy o jakimkolwiek porzuceniu prac. Nie zaprzeczył też pierwotnym planom, zgodnie z którymi gra ma otrzymać minimum dwa duże rozszerzenia fabularne i serię mniejszych DLC zawierających m.in. nowe przedmioty.

Pierwsze DLC potwierdził nawet słowami, że już teraz studio pracuje nad rozszerzeniem do CP77, które w przeciwieństwie do nowych projektów wciąż będzie korzystać z silnika REDengine. Na ten moment miłośnicy Night City muszą zadowolić się jednak tylko tym skrawkiem informacji (tyle dobrze, że konkretnym). Data premiery pierwszego DLC wciąż pozostaje bowiem tylko w sferze niedomówień - obecnie uważa się, że te pojawi się pod koniec bieżącego roku.

For the next installment in The Witcher series of video games we're moving from REDengine to Unreal Engine 5. However, REDengine, the technology which powers Cyberpunk 2077, is still being used for the development of the upcoming Cyberpunk 2077 expansion. https://t.co/429xmgMbQs