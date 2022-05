Cyberpunk: Edgerunners - Netflix zapowiada Geeked Week i przypomina o animowanym spin-offie Cyberpunka 2077

Choć gra pt. Cyberpunk 2077 na swoją premierę nie otrzymała owacji na stojąco, to grając w nią chociażby dziś, po wielu, wielu patchach i update'ach, rozgrywka w końcu stała się naprawdę przyjemna. Wiadomo jednak, że zapowiedziane przez studio CD Projekt RED dodatki typu DLC dopiero przed nami, stąd można się spodziewać, że wieść o IP nieprędko ucichnie. Zwłaszcza że na telewizyjne ekrany zmierza zapowiedziana w 2020 roku animacja pt. Cyberpunk: Edgerunners, a więc spin-off wspomnianej gry komputerowej. Wczoraj platforma Netflix zapowiadając nadchodzący Geeked Week 2022 wypuściła materiał wideo, w którym znajdziemy kilka fragmentów rzeczonej animacji.

Fabuła Cyberpunk: Edgerunners ma skupiać się na chłopcu, który stara się przetrwać na ulicach Night City. Całość ma składać się z dziesięciu odcinków. Więcej szczegółów powinniśmy poznać podczas Geeked Week 2022.

Geeked Week będzie pięciodniowym (6-10 czerwca), cyfrowym festiwalem dla miłośników popkultury, podczas którego zaprezentowane zostaną zwiastuny nowych produkcji oraz najświeższe wieści z planów filmów i seriali. Skoro w zapowiadającym wydarzenie materiale pojawiły się urywki z Cyberpunk: Edgerunners, to spodziewamy się, że podczas eventu otrzymamy nowe informacje dotyczące animacji. Kto wie, może nawet pełny zwiastun.

Na tegorocznym Geeked Week będziemy mogli zobaczyć nowości także z takich produkcji, jak Stranger Things, The Umbrella Academy, Sandman czy Alice in Borderland. Najprawdopodobniej część paneli zostanie poświęcona też grom. Netflix w ostatnim czasie mocno rozwija bowiem działalność w tym sektorze. To jednak nie koniec wieści o cyberpunkowej animacji. Otóż wraz z powyższym materiałem wideo, do sieci trafiło także kilka pierwszych grafik:

Źródło: Nerflix