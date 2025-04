Meta AI rzuca wyzwanie ChatGPT. Nowa aplikacja z funkcją Discover Feed jest już dostępna na Androida i iOS

Rozwój sztucznej inteligencji przyspiesza, a firmy technologiczne wprowadzają innowacyjne rozwiązania, które zmieniają sposób interakcji użytkowników z technologią. Nowe aplikacje AI oferują spersonalizowane doświadczenia, integrując się z codziennymi narzędziami i platformami społecznościowymi. Wprowadzenie takich funkcji może znacząco wpłynąć na sposób, w jaki korzystamy z cyfrowych asystentów w życiu codziennym.

Meta AI to pierwszy asystent, który poznaje twoje preferencje, zapamiętuje kontekst i dostosowuje się do ciebie. – Mark Zuckerberg.

Meta oficjalnie zaprezentowała swoją nową aplikację Meta AI, która ma na celu konkurowanie z innymi popularnymi chatbotami, takimi jak ChatGPT. Aplikacja wykorzystuje najnowszy model językowy Llama 4. Oferuje użytkownikom spersonalizowanego asystenta AI, który dostosowuje się do ich preferencji, jak również do kontekstu rozmowy. Dzięki integracji z platformami społecznościowymi, takimi jak Facebook i Instagram, Meta AI może lepiej rozumieć potrzeby użytkowników, a także oferować bardziej trafne odpowiedzi. Nowa funkcja Discover Feed pozwala użytkownikom zobaczyć, jak inni korzystają z AI. Może to inspirować do nowych sposobów wykorzystania technologii.

Aplikacja Meta AI jest dostępna na różnych platformach, w tym WhatsApp, Instagram, Facebook i Messenger, a także współpracuje z inteligentnymi okularami Meta. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji zarówno za pomocą tekstu, jak i głosu. To umożliwia bardziej naturalną interakcję z asystentem AI. Meta planuje również wprowadzenie płatnej subskrypcji z dodatkowymi funkcjami w późniejszym okresie. Wprowadzenie Meta AI to kolejny krok firmy w kierunku integracji sztucznej inteligencji z codziennym życiem użytkowników, oferując nowe możliwości i doświadczenia. Aplikacja dostępna jest także dla użytkowników iOS i Androida.

Źródło: Meta Newsroom