Dragon's Dogma 2 - potwierdzono datę premiery wyczekiwanej gry Action-RPG oraz wymagania sprzętowe wersji PC

Capcom w tym roku wypuścił odrestaurowaną wersję gry Resident Evil 4, a niedawno wydano również dodatek do gry - Separate Ways, gdzie możemy pokierować Adą Wong. Co jednak na najbliższe miesiące planuje japońska firma, będąca od dłuższego czasu na prawdziwej fali? Przedsiębiorstwo przygotowuje się przede wszystkim do premiery długo wyczekiwanej gry Action-RPG w postaci Dragon's Dogma 2. Na platformie Steam potwierdzono datę premierę oraz wymagania sprzętowe wersji PC. Te nie należą do najniższych.

Dragon's Dogma 2, wyczekiwana gra studia Capcom, zadebiutuje 22 marca 2024 roku. Na platformie Steam udostępniono także minimalne oraz zalecane wymagania sprzętowe gry. Wynika z nich, że - przynajmniej na PC - produkcja otrzyma opcje graficzne związane z Ray Tracingiem.

Według informacji opublikowanej na karcie Steam, Dragon's Dogma 2 od Capcom zadebiutuje na rynku dokładnie 22 marca 2024 roku. Oprócz PC, nadchodzący Action-RPG pojawi się również na konsolach Sony oraz Microsoftu, prawdopodobnie wyłącznie na obecnej generacji - PlayStation 5 oraz Xbox Series. Z zakładki Steam wynika niestety, iż Dragon's Dogma 2 nie będzie dostępna w polskiej wersji językowej. Będzie to kolejna gra Capcom - po Resident Evil Village oraz Resident Evil 4 Remake - w której nie dostaniemy nawet rodzimych napisów.

Minimalne wymagania Zalecane wymagania Procesor Intel Core i5-10600

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-10700

AMD Ryzen 5 3600X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1070

AMD Radeon RX 5500 / 8 GB VRAM NVIDIA GeForce RTX 2080

AMD Radeon RX 6700 Pamięć RAM 16 GB 16 GB Miejsce na dysku Brak informacji Brak informacji Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 System Windows 10 / 11 64-bit Windows 10 / 11 64-bit Informacje o grze Rozdzielczość 1920x1080

Do 30 FPS (możliwe spadki wydajności w mocno obciążających miejscach w grze) Rozdzielczość 3840x2160 (2160i, rozdzielczość z przeplotem)

Do 30 FPS (możliwe spadki wydajności w mocno obciążających miejscach w grze) Inne Ray Tracing wymaga przynajmniej następujących modeli kart: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti lub AMD Radeon RX 6800

Przy okazji opublikowano wymagania sprzętowe, choć są one dość lakoniczne, bowiem dotyczą rozdzielczości 1080p oraz 2160i (z przeplotem) i 30 klatek na sekundę, ale bez określania konkretnego poziomu detali graficznych. Capcom zaleca, by do grania w Full HD przy 30 klatkach (z możliwymi spadkami poniżej tej wartości) wyposażyć się przynajmniej w karty NVIDIA GeForce GTX 1070 lub AMD Radeon RX 5500 w wersji z 8 GB pamięci VRAM. W przypadku zalecanych wymagań, rekomendowane jest posiadanie już znacznie mocniejszych kart: GeForce RTX 2080 lub Radeon RX 6700. Dodatkowo Capcom potwierdził, iż Dragon's Dogma 2 otrzyma wsparcie dla Ray Tracingu. W tym wypadku zalecane karty to minimum GeForce RTX 2080 Ti oraz Radeon RX 6800. Bez względu na detale, producent zaleca posiadanie co najmniej 16 GB pamięci RAM.

Źródło: Steam