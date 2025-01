Layers of Fear 2023 był ostatnim horrorem psychologicznym od Bloober Team. Studio celuje odtąd w masowego odbiorcę

Bloober Team to jedno z najpopularniejszych polskich studiów deweloperskich w Polsce. Choć na szerszą skalę zasłynęło dopiero w 2016 roku wraz z premierą horroru psychologicznego pt. Layers of Fear, to na rynku działa już od 2010 roku. W tym czasie Polacy przygotowali jeszcze inne ciekawe tytuły jak Observer, Blair Witch oraz The Medium. Okazuje się jednak, że Bloober Team nie wypuści więcej horrorów. Przynajmniej tych psychologicznych.

W rozmowie z serwisem Engadget, Piotr Babieno, współzałożyciel krakowskiego studia stwierdził, że niedawno wydany remake serii Layers of Fear jest ostatnią tego typu grą od deweloperów. „Ten rok jest jak zamknięcie ery tworzenia horrorów psychologicznych” - oświadczył. Ale spokojnie - nie ma mowy o całkowitej rezygnacji z horrorów, a tylko z tych typowo psychologicznych. "W tej chwili startujemy z Bloober Team 3.0, tworząc horrory dla masowego odbiorcy" - dodał Babieno. Pierwszym z nich będzie - jak wiadomo - remake Silent Hill 2.

"Skupiliśmy się na fabule, skupiliśmy się na klimacie, skupiliśmy się na jakości grafiki i muzyki, ale nie poświęciliśmy zbyt wiele uwagi mechanikom rozgrywki" - czytamy w materiale. "To nie był jednak nasz cel. Ale teraz wiemy, że istnieje pułap, którego nie przeskoczymy, jeśli nie dostarczymy czegoś świeżego, czegoś nowego". Możemy się spodziewać, że kolejne horrory studia będą więc zdecydowanie bogatsze w akcję i rozbudowane mechaniki. Jak mówi przedstawiciel studia, możemy oczekiwać także tego, że gry będą znacznie większe.

