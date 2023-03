Bloober Team - deweloperzy remake'u Silent Hill 2 ujawniają swoje ambitne plany na przyszłość

Studio Bloober Team znane jest głównie z psychologicznych horrorów. Według najnowszych informacji, które ujawnione zostały podczas Game Invest Forum, spółka ma bardzo ambitne plany na najbliższą przyszłość. Choć DNA krakowskiego studia pozostanie niezmienne, to strategia zakłada przejście do produkcji tytułów AAA. Wizytówką nowego podejścia będzie z pewnością remake Silent Hill 2, nad którym firma od jakiegoś czasu pracuje.

Studio Bloober Team ma w niedalekiej przyszłości zająć się tworzeniem gier AAA. Ujawniona strategia spółki zakłada otwarcie nowych oddziałów w Warszawie i Los Angeles.

Bloober Team celuje w osiągnięcie do 2027 roku pozycji jednego z liderów gatunku psychologicznych horrorów na świecie. Założenie ma zostać zrealizowane między innymi dzięki otwarciu nowych oddziałów w Warszawie i Los Angeles. Filarami strategii będą horrory z elementami survivalu, ekspansja poprzez współpracę z innymi partnerami oraz, co wydaje się bardzo istotne, zapewnienie swobody twórczej zespołowi. Cechą charakterystyczną zapowiedzianego podejścia stanie się także przesunięcie proporcji poszczególnych elementów składowych tworzonych przez studio gier. Do tej pory koncentrowano się głównie na opowiadaniu historii i budowaniu nastroju, przez co cierpiała nieco interaktywność tytułów. W najbliższej przyszłości akcja stanie się równie ważna, co pozostałe dwa elementy. Ma to zapewnić potencjał sprzedażowy na poziomie nawet 10 mln egzemplarzy.

W pełnej produkcji znajdują się aktualnie dwie gry studia. Pierwszą jest wspomniany już remake Silent Hill 2, a drugą tak zwany Project C, który powstaje we współpracy z Private Division i jest oparty na własnym IP studia. Kolejne dwa tytuły znajdują się w fazie koncepcyjnej i planowania. Ponadto deweloper kooperuje z kilkoma podmiotami przy szeregu innych pozycji. Można wśród nich znaleźć Anshar Studios, pracujące z krakowskim deweloperem nad remakiem serii Layers of Fear. Nawiązano także współpracę z Draw Distance (Project M) oraz Rouge Games (Project F), ale nie zdradzono na razie żadnych szczegółów. Oprócz tego studio zajmuje się szeregiem przedsięwzięć wykraczających poza tworzenie gier. Na szczególną uwagę zasługuje serial oparty na horrorze The Medium. Bloober Team liczy aktualnie 230 pracowników.

Źródło: StockWatch