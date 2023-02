Layers of Fears to teraz Layers of Fear. Bloober Team prezentuje nowy zwiastun oraz przybliża nam datę premiery

Bloober Team z całą pewnością nie może obecnie narzekać na brak zajęć. Oprócz zapowiedzianego jesienią ubiegłego roku remake'u Silent Hill 2, developerzy z krakowskiego studia potwierdzili także prace nad Layers of Fears. Produkcja o podobnej nazwie co oryginalna gra (Layers of Fear) w rzeczywistości jest połączeniem wszystkich dotychczasowych gier z tej serii, a więc podstawkę (Layers of Fear), fabularny dodatek (Layers of Fear: Inheritance) oraz Layers of Fear 2. Nadchodząca produkcja połączy wszystkie części fabularnie i doda coś od siebie, a całość zaprojektowano od podstaw na Unreal Engine 5.

Layers of Fears od teraz nazywa się po prostu Layers of Fear. Studio Bloober Team opublikowało nowy zwiastun oraz potwierdziło, że produkcja zadebiutuje w czerwcu tego roku.

Twórcy ze studia Bloober Team opublikowali nowy zwiastun Layers of Fear... no właśnie - Layers of Fear. Nowa gra ma od teraz zmianę w tytule, przez co nie nazywa się już Layers of Fears, zamiast tego dzierży dokładnie tę samą nazwę co oryginalna produkcja z 2016 roku. Nowy materiał z gry ukazuje nam szereg klimatycznych lokacji, znanych zarówno z jedynki, dodatku do niego jak również do dwójki. Całość przeniesiono na silnik Unreal Engine 5 i od pierwszych sekund trailera widać zauważalnie lepszą jakość oprawy graficznej.

Niestety twórcy z Bloober Team nadal nie opublikowali wymagań sprzętowych. Biorąc jednak pod uwagę wykorzystanie możliwości silnika od Epic, należy spodziewać się wyższych wymagań względem oryginalnych gier. Layers of Fear zadebiutuje na rynku już w czerwcu, przy czym dokładnego dnia premiery jeszcze nie znamy. Nadchodzący horror trafi na PC (Steam, Epic Games Store) oraz konsole obecnej generacji w postaci PlayStation 5 oraz Xbox Series.

