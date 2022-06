Layers of Fear – trzecia część serii horrorów zapowiedziana. Mamy pierwszy trailer i przybliżoną datę premiery

Layers of Fear, a więc pierwszoosobowy horror psychologiczny wydany m.in. na PC w 2016 roku, przyniósł krakowskiemu studiu Bloober Team ogromną popularność. Nic więc dziwnego, że w trzy lata później otrzymaliśmy drugą odsłonę cyklu, w międzyczasie zagrywając się niezgorszymi tytułami dewelopera, takimi jak Observer, Blair Witch czy The Medium. Dotychczasowy dorobek krakowian jest na tyle solidny, że na wieść o kolejnym Layers of Fear możemy się tylko cieszyć.

Studio Bloober Team zapowiedziało właśnie nowe Layers of Fear. Co ciekawe, będzie to gra w pewnym stopniu bazująca na dotychczasowych odsłonach.

Bloober Team od kilku dni drażnił się z graczami, publikując strzępy informacji (teaserów) dotyczących kolejnego Layers of Fear. Podczas dzisiejszego eventu Summer Game Fest, na nieco ponad dwuminutowym zwiastunie nowe Layers of Fear nareszcie pokazano. Wideo zdradza, że gra zadebiutuje na PC (Steam, Epic) oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S na początku 2023 roku, a także, że powstaje ona na silniku Unreal Engine 5.

Jeśli uważnie obejrzycie powyższy zwiastun to zauważycie, że nowe Layers of Fear będzie (jak ujęto to w materiale wideo) bardziej "nowym doświadczeniem" w świecie LoF, niżli zupełnie nową odsłoną serii. Sami twórcy uspokajają jednak, że nie będzie to też żadnego rodzaju remaster czy reboot, a gra, dla której poprzednie odsłony serii są wyłącznie fundamentami. Możemy więc spodziewać się nowych wątków, lokacji, scen, a nawet mechanik.

Źródło: Bloober Team