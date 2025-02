Diablo IV z rekordową sprzedażą w historii Blizzarda. Jak przekłada się to na wyniki całego koncernu?

Diablo IV to bardzo udana produkcja, która urzeka przede wszystkim klimatem i frajdą z zabijania zastępów przeciwników. Choć nie brakuje także słabszych stron, jak chociażby doprowadzony do absurdu system skalowania poziomu przeciwników, to warto przymknąć na nie oko, żeby chociaż raz ukończyć główną fabułę. Koncern Activision Blizzard może mieć powody do zadowolenia, ponieważ tytuł sprzedaje się wyśmienicie, pomimo krytyki ze strony części graczy.

Blizzard za sprawą Diablo IV może pochwalić najlepszymi wynikami finansowymi w swojej historii. Przekłada się to także na bardzo dobre wyniki całego koncernu Activision Blizzard.

Jak głosi oficjalny komunikat prasowy, najnowsza produkcja Blizzarda jest najlepiej sprzedającą się grą w historii studia. Nigdy wcześniej żaden tytuł amerykańskiego dewelopera nie osiągnął na tym etapie tak dobrych wyników. Na wycieczkę do świata Sanktuarium wybrało się w czerwcu aż 10 milionów graczy, którzy spędzili tam łącznie 700 mln godzin. Przypomnijmy, że jest to pozycja, za którą trzeba zapłacić niemało, ale jak widać nie przeszkadza to klientom, którzy tłumnie się na nią rzucili. Choć liczba sprzedanych kopii gry nie jest równoznaczna z podtrzymaniem zainteresowania grą na dłuższą metę, to jest to istotny czynnik napędzający wyniki finansowe Activision Blizzard.

Koncern odnotował w drugim kwartale bieżącego roku wyższy o 70% zysk operacyjny od analogicznego okresu zeszłego roku. Przełożyło się to na łączne przychody netto sięgające 2,2 mld dolarów i zysk netto na poziomie 587 mln USD (GAAP). Duży udział miał w tym segment Blizzard, którego rezerwacje netto (czyli w praktyce przychody ze sprzedaży) dobiły do 1 mld USD. Ogólne przychody z tego segmentu wzrosły o 160% w porównaniu z drugim kwartałem 2022 roku. Pod tym względem jest to najlepszy okres w historii Blizzarda, a studio bynajmniej nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Dobre wyniki sprzedażowe Diablo IV utrzymają się zapewne w przyszłości między innymi za sprawą co najmniej dwóch zapowiadanych dodatków, a także potencjalnym promocjom na grę. Choć ostatni patch 1.1 wywołał niemało kontrowersji wśród części graczy, prawdopodobnie nie zaszkodzi to produkcji na dłuższą metę. Do przyciągnięcia graczy na dłużej i namówienia ich do zakupu karnetu bojowego, potrzebny będzie jednak w miarę stały napływ nowych treści.

Źródło: PC Gamer, Activision Blizzard