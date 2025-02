Diablo IV - udostępniono patch 1.1, który wprowadza do gry wiele zmian przed startem Sezonu Plugawców

Choć premiera Diablo IV odbyła się 6 czerwca, to wciąż nie wystartował pierwszy sezon, w którym gracze będą mogli między innymi zdobywać nagrody za postępy w ramach karnetu bojowego. Oczywiście dodatkowa opłata nie będzie konieczna, ale zapewni większą liczbę profitów. W ramach przygotowań do Sezonu Plugawców, udostępniono dużą aktualizację 1.1, która wprowadza do gry pokaźną liczbę zmian, poprawek błędów i korekt balansu.

Do gry w trybie sezonowym gracz będzie musiał stworzyć nową postać i raz ukończyć główną fabułę Diablo IV. Nie oznacza to jednak, że ponownie trzeba będzie przejść cały tryb fabularny świeżo przygotowaną postacią. Gracze otrzymają możliwość pominięcia kampanii i natychmiastowy dostęp do wierzchowca. Patch 1.1 odblokowuje dla całego konta wszystkie odnalezione wcześniej Ołtarze Lilit. Nie trzeba także ponownie odsłaniać mapy. Z istotnych zmian ogólnych warto także wymienić usprawnienia w zakresie AI przeciwników. Potwory będą teraz rzadziej przemieszczały się w trakcie walki, co spodoba się tym, którzy grają postaciami nastawionymi na walkę wręcz. Na graczy czeka sześć nowych przedmiotów unikatowych i siedem nowych aspektów legendarnych. Dodano także bezprzewodową obsługę pada PS5 Dual Sense Edge na komputerach PC.

Zaprezentowano również szereg zmian w balansie rozgrywki. Oprócz bardzo długiej listy modyfikacji umiejętności poszczególnych klas, wprowadzono także bardziej ogólne zmiany, których celem jest zapewnienie odpowiedniej równowagi na poszczególnych poziomach trudności. W randze świata II będzie teraz pojawiać się nieco więcej złota (modyfikator ten wzrósł z 15% do 20%), zaś potwory upuszczą o 15% więcej przedmiotów. Dostosowano także skalowanie poziomów w randze świata III i IV. Będzie ono mniej agresywne. Gracze przewyższą potwory o maksymalną wartość pięciu poziomów. Dodatkowo za ukończenie Szeptów na rangach świata III i IV, a także za zabijanie potworów o wyższym poziomie niż gracz, można spodziewać się większej ilości doświadczenia. Patch 1.1 to także bardzo długa lista poprawek mniejszych lub większych błędów. Ze szczegółowymi zmianami można zapoznać się na oficjalnej stronie Blizzarda. Pierwszy sezon ruszy już 20 lipca o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Źródło: Blizzard