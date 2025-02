Blizzard podało datę premiery i przedstawiło szczegóły 1. sezonu Diablo IV. Wprowadzono nową klasę do Diablo Immortal

Czwarta odsłona Diablo została wypuszczona na początku ubiegłego miesiąca, bijąc rekordy sprzedaży Blizzarda. Od dawna wiadomo, że gra będzie stale rozwijana, toteż minie trochę czasu, nim będzie można ją naprawdę miarodajnie ocenić na podstawie kierunku, w jakim podąża. Już niebawem z kolei rozpocznie się początek owej długiej drogi. Deweloperzy nie zapominają przy tym wszystkim o kontrowersyjnym Diablo Immortal, które dostaje nie lada rozszerzenie.

Diablo IV wystartuje ze swoim pierwszym sezonem już 20 lipca, wprowadzając nowe mechaniki i historię. Tymczasem 13 lipca do Diablo Immortal zawita zupełnie nowa klasa - Blood Knight.

Tym samym za niespełna już dwa tygodnie ukaże się Season of the Malignant (Sezon Plugawców) - dostępny dla każdej osoby, która kupiła podstawową wersję gry i choć raz przeszła kampanię. Battle Pass doda przede wszystkim nieco kosmetyki i trochę ułatwień. Sanktuarium nawiedzi nietypowe spaczenie, ogarniające także lokalne potwory, przez co po pokonaniu ich będziemy musieli rozłożyć na łopatki ich potężniejsze wersje. W nowej historii pojawi się niejaki Cormund, który stanowić będzie część fabularnej ekspozycji. Oczywiście wiąże się to z rozwinięciami pod kątem mechanik, jako że upuszczane przez ulepszone wersje wrogów serca dodadzą 32 nowe potężne moce, wprowadzane w formie specjalnej biżuterii, które wzbogacą nasze buildy. Dostaniemy także m.in. więcej sztuk legendarnego i unikalnego łupu.

Sezon składał się będzie z siedmiu rozdziałów, a ich ukończenie przyniesie nowe zestawy nagród. Cieszą nowe fabularne questy, niebezpośrednio związane z poprzedzającym je zagrożeniem w postaci Lilith i pewne nowinki w rozgrywce, choć na razie nie wygląda na to, abyśmy mieli do czynienia z najlepszym startem rozszerzeń w historii. Po tych wstępnych zapowiedziach można odnieść wrażenie, że w pewnym stopniu Blizzard stawia na ilość ponad jakość. Sam event rozpoczęto zaś omówieniem nowości do Diablo Immortal, z których najważniejszym elementem jest niespotykana wcześniej w serii klasa. Blood Knight prezentuje się całkiem ciekawie, nawiązując nieco do klimatów znanych z Castlevanii. Czy to zachęci do większej aktywności na serwerach w dobie Diablo IV - to już oczywiście inna sprawa.

Źródło: Blizzard