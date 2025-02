Diablo IV - deweloperzy zorganizowali czat. Odniesiono się do kontrowersyjnych zmian wprowadzonych przez ostatni patch

Premiera nowej odsłony franczyzy od Blizzarda to prawdziwy rollercoaster emocji. Jeżeli chodzi o tegoroczne tytuły, chyba tylko Starfield może jej dorównać pod kątem ambiwalentnego przyjęcia. Z jednej strony świetny czerwcowy start, mroczna atmosfera nawiązująca na początków serii i rekordowa sprzedaż, z drugiej - szybko męczący endgame, no i oczywiście ostatnie update'y, które rozgrzewają społeczność do czerwoności. Na tyle, że twórcy musieli zareagować.

Deweloperzy Diablo IV zorganizowali specjalną transmisję, w trakcie której skomentowali ostatnie drastyczne zmiany w grze, obiecując przy tym pewne usprawnienia, sukcesywnie wprowadzane w przyszłości.

Wiele zostało powiedziane o najnowszych przetasowaniach w Diablo IV, ale chyba najwięcej o osłabieniu postaci i znacznie bardziej żmudnemu procesowi zdobywania doświadczenia. Reprezentujący studio deweloperzy dość szybko podkreślili, że zmniejszenie siły rażenia wojowników to absolutnie jednorazowa sytuacja. Dodali, że choć takie rzeczy nigdy nie należą do przyjemnych dla nikogo, uznali za stosowne wykonać ten ruch, by zwolnić progres pewnych buildów, które zbyt szybko przebijały się przez zawartość gry.

Mimo to, zauważając poziom niezadowolenia graczy, twórcy postanowili wprowadzić pewne korekty. Na pierwszy ogień poszły już poprawki przy nightmare dungeonach oraz helltide'ach. Wiele elementów zostanie usprawnionych przy okazji nadchodzącego w przeciągu najbliższych dwóch tygodni patcha 1.1.1, takich jak wzmocnienie legendarnych aspektów Czarodzieja i Barbarzyńcy czy dodanie jeszcze jednego schowka. Wymieniono również poprawki, które pojawią się nieco później, np. nowe aktywności dla World Tierów 3 i 4, poprawienie wytrzymałości minionów Nekromanty tudzież częstsze wyrzucanie legendarnych łupów przez goblinów skarbników. Nie skomentowano natomiast chociażby kontrowersji związanej ze znaczącym osłabieniem pewnych kluczowych zdolności Czarodziejki. Cóż, pozostaje liczyć na to, że w przyszłości deweloperzy będą ostrożniej podchodzić do takich zmian...

Źródło: PC Gamer