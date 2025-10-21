The Sinking City 2 ukaże się na rynku w 2026 roku. Studio Frogwares potrzebuje więcej czasu na dopracowanie survival horroru

The Sinking City 2 zostało oficjalnie zapowiedziane w marcu 2024 roku, jednak dopiero rok później ujawniono więcej szczegółów na temat produkcji. Ukraińskie studio Frogwares tym razem postanowiło sprawdzić się w gatunku survival horror, odchodząc tym samym od klimatu pierwszej gry z serii, która była bardziej przygodową grą akcji w klimacie H.P. Lovecrafta. Choć studio przez długi czas miało nadzieję, że wyrobią się z premierą do końca tego roku, okazało się że potrzeba kilku dodatkowych miesięcy na dopracowanie wizji.

The Sinking City 2 ukaże się na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S w pierwszej połowie 2026 roku. Ukraińskie studio Frogwares potrzebuje więcej czasu, aby dopracować swoją wizję gry z gatunku survival horror.

The Sinking City 2 mógłby być jedną z najlepszych gier survival horror 2025 roku... gdyby nie to, że studio Frogwares potrzebuje dodatkowego czasu na dopracowanie swojego tytułu. Oczywiście sama kwestia dodatkowych prac nad grą nie jest jedynym powodem. Jak informuje studio, opóźnienia wynikają także z nieustającej agresji rosyjskiej, która skutecznie spowalnia prace nad produkcją (na porządku dziennym są sytuacje, gdy w wyniku ataków dronów twórcy przez kilka dni z rzędu są pozbawieni prądu, co oczywiście nie pozwala na stałe prace). Pomimo rosyjskiej agresji, studio Frogwares pozostaje nieugięte i z każdym dniem starają się doprowadzić projekt The Sinking City 2 do końca. A wierzcie mi, jest na co czekać.

The Sinking City 2 jeszcze bardziej niż poprzednik wprowadzi gracza w klimat powieści H.P. Lovecrafta, tym razem zabierając nowego protagonistę do znanego z kart książek miasta Arkham, które zostało nawiedzone przez regularne powodzie. Tak jak wspomniałem wcześniej, poprzednia gra korzystała z podobnych motywów, jednak miasto Oakmont nie było całkowicie zalane, a mieszkańcy próbowali sobie z tym radzić i jakoś żyć. Arkahm pod tym względem jest kompletnie inne. Miasto w większości jest zalane, większość mieszkańców albo nie żyje albo uciekła z tego miejsca. Wprawdzie na swojej drodze spotkamy pojedyncze jednostki, jednak w The Sinking City 2 będziemy stale odczuwać samotność. Tak wykreowany świat będzie idealnym fundamentem dla survival horroru, gdy w Arkham napotkamy na różne potwory, jakby żywcem wzięte z kart H.P. Lovecrafta.

The Sinking City 2 zaoferuje więcej walki z bardziej agresywnymi i odporniejszymi przeciwnikami. Oczywiście jak przystało na produkcję od Frogwares, nie zabraknie tu i ówdzie różnych zagadek o niższym lub wyższym poziomie skomplikowania oraz systemu związanego z łączeniem różnych wskazówek w konkretne rozwiązania (nieco mniej rozbudowana wersja Pałacu Umysłu z jedynki, jako że nowy bohater nie jest typowym detektywem jak Charles Reed) Całość otoczona zostanie fabułą, w której istotną częścią będą zjawiska nadprzyrodzone oraz okultyzm. Dwójka względem pierwszego The Sinking City zaoferuje znacznie lepszej jakości oprawę graficzną - pełną detali oraz systemem oświetlenia, opartym na technologii Lumen (Hardware). Gra powstaje na silniku Unreal Engine 5 i zadebiutuje w pierwszej połowie 2026 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series. Na osłodę, w treści materiału znajdziecie garść nowych screenów, prezentujących obecny stan wizualny The Sinking City 2.

Źródło: Frogwares