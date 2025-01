Unreal Engine 5.4 ma nie tylko dodać nowe funkcje do silnika, ale również zaoferować wyższą wydajność na PC i konsolach

Druga połowa marca stoi pod znakiem dwóch cykli konferencji - GTC 2024 organizowane przez NVIDIĘ oraz GDC 2024 dla developerów gier, gdzie często możemy dowiedzieć się różnych ciekawostek o produkcji konkretnych tytułów lub o nowościach, które dopiero się pojawią. Na GDC pojawiła się firma Epic Games, która ujawniła kilka nowych szczegółów na temat silnika graficznego Unreal Engine 5.4. Najnowsza wersja została dopakowana w kilka rozwiązań (nowych lub ulepszonych względem wcześniejszych wersji), ale przede wszystkim ma to być mniej zasobożerna wersja silnika, zarówno na PC jak i konsolach obecnej generacji.

Epic Games omówiło nowe i ulepszone funkcjonalności dla silnika graficznego Unreal Engine 5.4, m.in. Adaptive Tessellation, Heterogeneous Volumes, Procedural Content Generation (PCG) oraz Motion Matching.

Pierwszą zmianą dla Unreal Engine 5.4 jest wprowadzenie adaptacyjnej teselacji (Adaptive Tessellation), której celem jest zmniejszenie wymagań dla systemu geometrii Nanite (w kontekście wykorzystania pamięci), ale przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu szczegółowości. Unreal Engine 5.4 otrzyma również funkcję Heterogeneous Volumes, umożliwiającą renderowanie zasobów wolumetrycznych z iście kinową jakością. Opcja ta odznacza się ponadto rozbudowanym cieniowaniem, gdzie elementy objętościowe (które są potem wykorzystywane do renderowania takich obiektów jak dym, mgła, chmury czy płomienie) rzucają cienie na twarde powierzchnie i mogą być jednocześnie łączone z innymi efektami półprzezroczystymi. Próbkę możliwości mogliśmy zobaczyć w opublikowanym zwiastunie gry Marvel 1943: Rise of Hybra.

Unreal Engine 5.4 ulepszy jakość animacji z pomocą funkcji Motion Matching - metoda animacji postaci została już wcześniej wykorzystana we Fortnite tego samego studia (począwszy od sezonu 5), natomiast teraz ogłoszono iż jest ona gotowa do implementacji w innych grach. Epic Games przygotował dla developerów specjalny projekt edukacyjny, który nie tylko szczegółowo omawia jego działanie, ale również posiada ponad 500 gotowych projektów animacji w wysokiej jakości (określane jako pułap dla gier AAA), które stworzono na bazie zbioru danych zawierających nagrane wcześniej sekwencje ruchów ludzkiego ciała (chodzi zarówno o poruszanie oraz przemieszczanie się w przestrzeni). Nowa wersja silnika ulepsza ponadto generowanie proceduralne różnych obiektów i treści (Procedural Content Generation Framework - PCG). Finalnie Unreal Engine 5.4 ma być także znacznie lepiej zoptymalizowany. Inżynierowie Epic Games chwalą, iż nowa wersja silnika ma szybciej działające systemy Lumen, Nanite oraz Meta Human. Wprowadzono ponadto opcję Variable Rate Shading, również usprawniającą wydajność na PC oraz konsolach obecnej generacji. Jako przykład sprawniejszego działania podano demo technologiczne City Sample. Czas renderowania wątku został zmniejszony o połowę, z kolei renderowanie na GPU skrócono o 25% - mowa o porównaniu Unreal Engine 5.4 do podstawowej wersji 5.0.

