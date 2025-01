Marvel 1943: Rise of Hydra - efektowny filmowy zwiastun ma odzwierciedlać jakość rozgrywki napędzanej przez Unreal Engine 5.4

Najpopularniejsi członkowie Mścicieli nie kojarzą się tymczasowo zbyt dobrze szerszej grupie graczy. I nie ma co się dziwić - klęska Marvel's Avengers odbiła się na tyle szerokim echem, że wspominana jest przy różnych okazjach do dziś. Ale bardzo możliwe, że w produkcji znajduje się pozycja, która w dalszej perspektywie ma szansę być pewnego rodzaju odbiciem się marki (poza tym, że to oczywiście nie gra-usługa). W każdym razie zapowiedzi są zachęcające.

Marvel 1943: Rise of Hydra to szykowana na 2025 rok gra akcji z Kapitanem Ameryką i Czarną Panterą w rolach głównych z niezwykle zaawansowaną szatą graficzną. Tłem będą ostatnie lata II wojny światowej.

Od paru lat wiemy już, że znana przede wszystkim z prac nad Uncharted Amy Hennig i jej Skydance New Media szykują tytuł AAA z bohaterami Marvela. Dopiero teraz jednak w trakcie obchodów State of Unreal 2024 po raz pierwszy zaprezentowano szerzej Marvel 1943: Rise of Hydra. Akcja ma miejsce we Francji, a głównymi bohaterami są oczywiście Kapitan Ameryka i Czarna Pantera (których odgrywają Drew Moerline oraz Khary Payton). Wcielić możemy się też w żołnierza USA Gabriela Jonesa (Marque Richardson), a także Nanalii (Megalyn Echikunwoke), wojowniczkę Wakandy. Wśród ważnych postaci wymienić należy jeszcze Howarda Starka (Joel Johnstone), wybitnego geniusza i ojca Tony'ego, późniejszego Iron Mana. Zwiastun wygląda oczywiście świetnie, ale to na razie pierwszy cinematic... prawda?

Zaraz po emisji trailera przyszła kolej na przemowę samej Hennig. Twórczyni stwierdziła, że materiał opiera się całkowicie na efektach wizualnych z gry, napędzanej przez nowoczesny Unreal Engine 5.4. "To nasza gra. Wszystkie sekwencje, które zobaczyliście na zwiastunie, są wyciągnięte bezpośrednio z niej w czasie rzeczywistym (...)" - wyjaśniła. Aby to udowodnić, ekipa pobawiła się kilkoma efektami, używając swojego edytora. Marvel 1943: Rise of Hydra ma w pełni wykorzystywać zalety owego supernowoczesnego silnika, w tym Lumen, Nanite, czy adaptacyjną teselację, pozwalającą m.in. na generowanie niesamowitych detali. Cóż, w dalszym ciągu ciężko uwierzyć, że tak będzie wyglądała sama gra. Tak czy inaczej, w przyszłym roku zobaczymy.

