Dragon Ball: Sparking! ZERO - Bandai Namco prezentuje długi gameplay nowej gry z serii. Dynamiczne starcia i Unreal Engine 5

Gry z serii Dragon Ball na ogół nie są pewniakami - bo nierzadko trafia się pozycja naprawdę rozczarowująca - ale od czasu do czasu na rynku pojawiają się takie, które potrafią zadowolić fanów i nie tylko. Wydawca Bandai Namco powierzył nową odsłonę doświadczonemu studiu Spike Chunsoft, które zdążyło już działać w obrębie tego uniwersum, odnosząc przy tym parę niezgorszych sukcesów. Ale najnowsza pozycja może naprawdę stać się tegorocznym hitem.

Dragon Ball: Sparking! ZERO to kolejna odsłona znanej serii z bohaterami kultowego świata. Twórcy zaprezentowali obszerne fragmenty rozgrywki.

Seria Budokai Tenkaichi powraca po latach i zgodnie z zapowiedziami twórców Dragon Ball: Sparking! ZERO ma być zdecydowanie najlepsza ze wszystkich, jakie dotąd się ukazały. O jego premierze wiemy już od zeszłego roku, jednak dotąd niewiele się mogliśmy powiedzieć na bazie krótkich materiałów. Teraz pojawiło się łącznie kilkanaście minut rozgrywki, toteż można już wstępnie ocenić projekt. Od początku wiadomo było, że czeka nas progres pod kątem czysto wizualnym, ale obiecująco wygląda także kilka innych elementów.

Jak przystało na grę z tej serii, w Dragon Ball: Sparking! ZERO wprowadzi nas w starcia na wielkich arenach - tym razem w trójwymiarze. Oprawa graficzna i świetnie odwzorowane efekty ataków sprawiają, że przynajmniej na poniższych materiałach wygląda to tak, jakbyśmy oglądali jakieś nowe anime. Deweloperzy obiecują niespotykany dotąd wybór postaci. Grać można nie tylko najbardziej znanymi wojownikami, ale także kojarzonymi już tylko przez największych fanów mang, seriali czy filmów animowanych. Trzeba przyznać, że na razie wygląda to świetnie:

Źródło: Bandai Namco (Youtube)