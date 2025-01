Cyberpunk 2077 - nowa gra planszowa, która zabierze nas z powrotem do Night City. Za sterami ponownie Go On Board

Gry planszowe stają się aktualnie coraz popularniejsze, a do ostatnich sukcesów można zaliczyć odsłonę w uniwersum Geralta z Rivii, a konkretniej Wiedźmin: Stary Świat. Jej twórcą był polski zespół Go On Board, który ma na koncie dużo więcej udanych projektów. Teraz ponownie łączy siły ze studiem CD Projekt RED, aby stworzyć edycję, której akcja rozgrywa się w mieście Night City - nadchodzi Cyberpunk 2077 w wersji "planszówkowej".

Cyberpunkowy świat stanie się niebawem bardziej namacalny, wszak polscy twórcy z zespołu Go On Board pracują nad grą planszową Cyberpunk 2077. Na ten moment wiemy niewiele, natomiast już wkrótce poznamy więcej szczegółów, a zbiórka w serwisie GameFound zostanie rozpoczęta.

"Wciel się w kultowe postaci znane z Cyberpunka i realizuj zlecenia - kasa, reputacja i zastrzyk adrenaliny czekają! Dołącz do najlepszych w Night City. Zostań legendą" - tymi słowami Go On Board reklamuje nową grę planszową Cyberpunk 2077. Strona w serwisie crowdfundingowym GameFound już istnieje, natomiast zbiórka jeszcze się nie rozpoczęła. Aktualnie twórcy jedynie udostępnili krótki materiał promocyjny (tzw. teaser) oraz podali kilka podstawowych informacji na temat samej rozgrywki. W pojedynczej sesji, która potrwa około 75 minut, będziemy mogli uczestniczyć sami lub rozegramy ją w maksymalnie cztery osoby.

Konkretnych informacji jest jak na lekarstwo, jednak z dostępnych grafik można się dowiedzieć, że przyjdzie nam eksplorować miasto Night City, w którym czeka na nas sporo potencjalnych aktywności. Sama akcja ma być dość dynamiczna (oczywiście w stopniu, w jakim jest to możliwe w grach planszowych). Obserwując kampanię we wspomnianym serwisie, zyskujemy możliwość odebrania prezentu (o wartości 10 dolarów), który otrzymamy już po samym „zakupie”, czyli wsparciu twórców, kiedy zbiórka się już rozpocznie. Go On Board będzie udostępniać kolejne informacje z biegiem czasu, więc jeśli jesteśmy zainteresowani projektem, to warto go śledzić.

Źródło: GameFound