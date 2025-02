Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia - ruszyła przedsprzedaż świetnie przyjętej planszówki od twórców Starego Świata

Wygląda na to, że można ogłosić kolejny sukces, jeśli chodzi o współpracę Go On Board z CD Projekt Red. Jesienią zeszłego roku końca dobiegła kampania crowdfundingowa Ścieżki Przeznaczenia. Przekroczyła ona znacząco niezbędne minimum, gwarantując sukces akcji na długo przed jej zakończeniem. 29 739 wspierających osób łącznie wpłaciło 4 416 653,66 dolarów - taka liczba mówi sama za siebie. Dzięki temu zawartość została rozszerzona.

Ruszyła przedsprzedaż gry planszowej Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia i potrwa aż do końca pierwszego kwartału 2024 roku.

Planszówka pozwala nam wcielić się w kultowe postacie wiedźmińskiej sagi, by ponownie przeżyć pamiętne momenty, ale z opcją rozegrania tego poprzez wybór innej ścieżki. Dzięki przedłużonej ofercie od Go On Board nadal mamy opcję zakupienia gry z ekskluzywną zawartością. W jej skład wchodzą chociażby dwie grywalne postacie: Geralt na Płotce oraz wiedźmin Letho - obaj mają swoje własne planszetki z unikalnymi umiejętnościami. Do tego jeszcze statek Dzikiego Gonu Naglfar, sprawiający, że odparcie Dzikiego Gonu będzie jeszcze większym wyzwaniem. Kolejne na liście są karty Złoczyńców (Pan Lusterko, Vilgefortz, Leo Bonhart), służące do przeszkadzania graczowi w rozgrywce, każda stanowiąca osobne wyzwanie. A w ramach przeciwwagi karta towarzysza “Feldmarszałek Duda”, dająca możliwość powtarzania efektów kart innych graczy. No i pozostaje jeden z sekretów posiadłości Nivellena - czyli będąca estetycznym substytutem kartonowego żetonu metalowa moneta do Opowiadania Ziarno prawdy, oraz Miejsce Mocy, podwyższająca wizualne walory gry figurka dodatkowego Punktu Doświadczenia.

W zestawie znaleźć także można nowości udostępnione po zakupie nowych produktów:

Figurki towarzyszy - Zoltan, Milva, Keira, Vernon Roche, Shani, Lambert oraz Eskel. Przyjaciele Geralta, którzy dodadzą immersji do rozgrywek.

Cieniowane figurki - warstwa farby nakładana na figurki, która wnika w zagłębienia, podkreślając detale i dodając figurkom głębi.

Koszulki na karty - chroniące je podczas intensywnych rozgrywek.

Akrylowe tokeny - trwalsze i cieszące oko zamienniki kartonowych wersji.

Artbook - zawiera starannie wyselekcjonowane grafiki z gry planszowej wraz z prezentacją procesu tworzenia niektórych z nich.

Co więcej, spełniono jedną z próśb wspierających, oferując poprzednią grę studia - Wiedźmin: Stary Świat. Na rynek trafił on w połowie zeszłego roku, oferując nieco inny model rozgrywki, polegający na wybraniu którejś z wiedźmińskich szkół i wcieleniu się w jednego z zabójców potworów. Co istotne, gra planszowa została także umiejscowiona na długo przed czasami Geralta z Rivii. Obecnie czeka na dodruk, a w tym roku pojawią dwa ostatnie dodatki. Dla tych, którzy nie mogą się już doczekać jest szansa zdobyć grę podstawową w angielskiej wersji językowej na stronie projektu Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia.

Źródło: Go On Board