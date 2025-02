Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia - zbiórka na grę przekracza wszelkie oczekiwania. Poznaliśmy również ceny zestawów

Wiedźmińskie uniwersum to przeważnie recepta na sukces. Niezależnie od tego, z jakim medium mamy do czynienia, twórcy mają w tym wypadku co najmniej korzystną pozycję startową. Tyczy się to także planszówek, czego dobrym przykładem jest współpraca CD Projektu z Go On Board. Niedawno rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na ich kolejne przedsięwzięcie. Teraz zaś pojawiły się pierwsze tego efekty. I jak można było się domyślić, ponownie można mówić o sukcesie.

Kampania crowdfundingowa gry planszowej Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia okazała się wielkim sukcesem wielokrotnie przeskakując zakładane na starcie kampanii minimum.

Zbiórka zakładała zgromadzenie minimum 75 tysięcy dolarów. Żeby osiągnąć cel, wystarczyło niespełna 5 minut, zaś momencie pisania tego tekstu suma nieuchronnie zbliża się do półtora miliona dolarów. Warto jeszcze odnotować, że do końca kampanii pozostało aż 18 dni, więc sytuacja jest więcej niż komfortowa. Twórcy przeszli już zatem do fazy wyceny. Standardowa edycja będzie nas kosztowała 55 dolarów, z kolei za wersję deluxe zapłacimy 85 dolarów. W przeciągu następnych dni możemy zapewne spodziewać się kolejnych informacji.

Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia zaprezentuje nam odmienny koncept od tego, co znamy chociażby ze Starego Świata - poprzedniej gry powstałej dzięki współpracy CD Projektu z Go On Board. Wchodząc w buty kultowych bohaterów znanych z powieści Andrzeja Sapkowskiego z Geraltem, Ciri i Yennefer na czele będziemy mogli przeżyć ich perypetie na swój sposób, jako że unikalne zdolności naszych śmiałków pozwolą nam wytyczyć własną ścieżkę. Cała zbiórka potrwa jeszcze do 7 listopada, więc jeśli jesteście zainteresowani, macie jeszcze sporo czasu.

Źródło: Gamefound