Wiedźmin 3 do uruchomienia nawet na słabszych komputerach dzięki tej modyfikacji. Wszystko to jednak za cenę drzew

Odkąd deweloperzy z CD Projekt RED wprowadzili next-genową wersję swojego najbardziej kasowego tytułu, wielu graczy pożegnało się z możliwością gry z maksymalnymi ustawieniami graficznymi. Start był pełen turbulencji, jako że usprawnienie było kolejną rzeczą od CD Projektu, która rozczarowała pod kątem wydajności. Co prawda po drodze pojawiło się kilka aktualizacji, ale posiadacze starszych pecetów wciąż nie mogą sobie pozwolić na zabawę przy maksymalnej grafice. Na szczęście mamy jeszcze scenę modderską.

W sieci pojawił się właśnie nowy mod o nazwie No Trees – Better Performance – Different Looking Game. Jak głosi sama nazwa, modyfikacja zapewnia lepszą wydajność, jednak trzeba się przy tym liczyć też z nieco innym wyglądem gry, a wszystko ze względu na to, że mod usuwa z gry... drzewa. Ostatecznie mod potrafi jednak podnieść płynność nawet o 20 klatek na sekundę, co w wielu przypadkach może okazać się kluczowe.

Co ciekawe, modyfikację można zainstalować zarówno w starszej wersji gry, jak i tej next-genowej. Wystarczy pobrać moda z tej strony, a następnie wyodrębnić i skopiować folder „bin” z archiwum .rar do folderu głównego gry Wiedźmin 3, zastępując już istniejący folder. Na screenie poniżej prezentujemy jak wygląda gra w oryginale, a poniżej - jak po instalacji moda. Co prawda w grze zaczyna być nieco łyso (jakby po islandzku), ale czego się nie robi dla lepszej wydajności.

