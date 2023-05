Wiedźmin Projekt Sirius - nowy raport w sprawie przedsięwzięcia. Gra ma pójść w zupełnie innym kierunku od pierwotnych założeń

Bostońskie studio The Molasses Flood zaangażowane jest w jeden z wielu projektów, które obejmują wiedźmińskie uniwersum. Choć pod koniec stycznia pojawiły się nawet pewne oferty pracy, które naprowadzały na charakter przedsięwzięcia, początek wiosny przyniósł zgoła inne wieści. Brakowało konkretów, ale najwyraźniej coś poszło nie tak, jako że pojawiła się informacja o decyzji restartu - czy raczej "wyznaczenia nowych ram". Teraz nastąpiła aktualizacja doniesień.

Kilka tygodni po informacji o zredefinowaniu planów włodarze CD Projektu ogłosili, że Wiedźmin Projekt Sirius powraca na tory.

Jak możemy przeczytać w giełdowym raporcie CD Projektu, Redzi poinformowali o "zakończeniu prac nad zdefiniowaniem nowych ram Projektu Sirius tworzonego przez studio The Molasses Flood", wskazując przy tym też na konkretne finansowe implikacje związane z takim ruchem. Co to dokładnie oznacza dla samego kierunku związanego z grą? Trudno powiedzieć zważywszy na to, że w końcu tuż przed tym swoistym resetem paru spraw mogliśmy się co najwyżej domyślać. Ale na pewno nowy kurs obierze ta sama ekipa ze studia The Molasses Flood.

Wieści z samego początku roku wskazywały na to, że w Wiedźmin Projekt Sirius znajdzie się miejsce dla elementów kooperacji oraz PvP, a sam tytuł miał także przyciągnąć chociażby fanów serialu platformy Netflix. Wygląda jednak na to, że prawdopodobnie powinniśmy raczej uznawać tego typu przypuszczenia za nieaktualne - a przynajmniej w jakiejś mierze, bo nie sprecyzowano dokładnie zakresu owego resetu. W każdym razie w kolejce czeka jeszcze nowa wiedźmińska trylogia - już tworzona przez Redów - oraz projekt Canis Majoris, tworzony przez jeszcze inne studio. A mówimy jedynie o tytułach wchodzących w obręb uniwersum Wiedźmina.

Źródło: CD Projekt Red