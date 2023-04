Trzeci sezon serialu Wiedźmin od Netflix otrzymał pierwszą zapowiedź - produkcja zostanie podzielona na części

Drugi sezon serialu Wiedźmin od Netfliksa nie został przez fanów przyjęty jakoś przesadnie entuzjastycznie, tym bardziej że wprowadzone tam wątki (Eskel, pamiętamy...) były nierzadko mocno krytykowane przez fanów. W zeszłym roku nie doczekaliśmy się trzeciego sezonu Wiedźmina, zamiast tego przygotowano spin-off Wiedźmin: Rodowód Krwi (Blood Origin), który został przed krytyków i fanów wręcz zmasakrowany. Zbliża się w końcu premiera trzeciego sezonu serialu z Henrym Cavillem w roli głównej i przyszła pora na pierwsze materiały z produkcji - otrzymaliśmy właśnie trailer, plakat i kilka ujęć.

Netflix opublikował pierwszą zapowiedź trzeciego sezonu serialu Wiedźmin. Nadchodzący sezon zostanie podzielony na dwie części - pierwsza zadebiutuje 29 czerwca, a druga - 27 lipca.

W trzecim sezonie Geralt, Ciri oraz Yennefer zostaną na nowo połączeni. Poniżej przedstawiamy oficjalny opis trzeciego sezonu, przygotowanego przez Netflix: Podczas gdy władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu usiłują schwytać Ciri, Geralt wywozi ją z Cintry, by chronić swoją na nowo zjednoczoną rodzinę przed tymi, którzy jej zagrażają. Yennefer, której powierzono szkolenie Ciri, prowadzi ich do chronionej twierdzy w Aretuzie, gdzie ma nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej o niezwykłych mocach drzemiących w dziewczynie. Okazuje się jednak, że trafiają w sam środek konfliktu pełnego skorumpowanej polityki, czarnej magii i nikczemności. Muszą walczyć i postawić wszystko na jedną kartę - lub ryzykować, że stracą siebie na zawsze.

W trzecim sezonie możemy liczyć na kilka nowych postaci: Książe Radowid, Gallatin (postać stworzona wyłącznie z myślą o serialu), Mistle oraz Milva. Sama akcja ma tym razem bazować na trzecim tomie twórczości Andrzeja Sapkowskiego - Czasie Pogardy, gdzie mogliśmy przeczytać m.in. o przewrocie na wyspie Thanedd. W przeciwieństwie do poprzednich części, trzeci sezon Wiedźmina zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza część z odcinkami od 1 do 5 zostanie opublikowana 29 czerwca, podczas gdy druga z odcinkami 6-8 zostanie wyemitowana 27 lipca. Przypominamy także, że trzeci sezon Wiedźmina to zaraz ostatni, w którym Henry Cavill wcieli się w postać Rzeźnika z Blaviken. Od czwartego sezonu rolę tę przejmie Liam Hemsworth.

Źródło: Netflix