Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia - twórcy Starego Świata przygotowują nową grę planszową w kultowym uniwersum

Dotychczasową współpracę Go On Board z ekipą z CD Projektu można określić jako niesamowicie udaną. Gra planszowa z wiedźmińskiego uniwersum zatytułowana Stary Świat została przyjęta na crowdfundingowej zbiórce na tyle entuzjastycznie, że koniec końców przyniosła kilkadziesiąt razy więcej pieniędzy niż pierwotnie zakładano - już samo to stanowi całkiem niezły dowód. Ale okazuje się, że na tym ich fuzja się nie zakończyła i czas na coś nowego.

Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia będzie kolejnym - po Wiedźmin: Stary Świat - projektem Go On Board i CD Projekt Red. Zapowiedziano kampanię crowdfundingową, która ma ruszyć w październiku.

Wiedźmin: Ścieżka Przeznaczenia to gra dla 1-5 osób z rozgrywką trwającą przeważnie od 45 do 90 minut. W jej trakcie wcielimy się w kultowych bohaterów znanych z książek Andrzeja Sapkowskiego: Geralta, Yennefer, Ciri, Vesemira, czy oczywiście Jaskra. Przyjdzie nam przeżywać znane historie z kart wiedźmińskiej sagi. Korzystając z unikalnych umiejętności poszczególnych postaci zadecydujemy o wyborze ścieżki. Opcji jest całkiem sporo, toteż każde kolejne podejście może się przynajmniej w pewnych miejscach różnić.

Będziemy mieli zatem do czynienia ze znacząco innym konceptem niż w Starym Świecie - który opierał się na historii sprzed czasów Białego Wilka, a wchodziliśmy w skórę któregoś z zabójców potworów. Ścieżka Przeznaczenia zawiera sporo przedmiotów mogących zainteresować fanów - od ładnie ilustrowanych kart czy figurek z bohaterami sagi po żetony. Akcja crowdfundingowa trwać będzie od 19 października do 7 listopada. W tym przypadku raczej trudno oczekiwać czegoś innego niż kolejnego sukcesu twórców takich gier, jak Titans i Valhalla.

Źródło: Gamefound