Deweloperzy pracujący wcześniej nad Cyberpunkiem 2077 i Wiedźminem 3 opowiadają o grze swojego nowego studia

Jednym z ciekawszych tegorocznych wydarzeń związanych z rodzimym gamedevem jest powstanie nowej, obiecującej ekipy deweloperów. A mówimy o całkiem pokaźnym gronie weteranów, w głównej mierze z CD Projektu, ale także związanym w przeszłości choćby z 11 bit studios. Tej wiosny członkowie kameralnego studia Blank opowiedzieli trochę o pierwszym przedsięwzięciu, a ostatnio dowiedzieliśmy się nieco więcej po rozmowie z dwoma członkami zespołu.

Niezależne studio Blank znajduje się we wczesnej fazie rozwoju, a tymczasem pojawiły się informacje na bazie rozmowy z dwoma jego członkami.

Wywiadu udzielili Mateusz Kanik (działał przy projektach takich jak trylogia Wiedźmina, Cyberpunk 2077 czy Gwint) oraz Marcin Jefimow (Cyberpunku 2077, This War of Mine, Soul Calibur VI, dodatki do Wiedźmina 3). Przede wszystkim wygląda na to, że Blank powstało w dużej mierze z potrzeby stworzenia czegoś odrębnego od gier głównego nurtu w otwartym świecie, tworzonych przez gigantyczne zespoły i pełne generycznych elementów. Ma to być znacznie bardziej dopracowany koncept, stawiający na ilość aniżeli jakość. Z wczesnych zapowiedzi wiemy, że będzie to tytuł umiejscowiony w postapokaliptycznej rzeczywistości, jednak nic poza tym - i z tej rozmowy również dowiedzieliśmy się niewiele z racji wczesnego etapu prac. Ale idee tworzenia dojrzałych, emocjonalnych historii wplecionych w rozgrywkę mają niewiele różnić się od celów przyświecających takim studiom, jak CD Projekt Red.

Blank pracuje obecnie hybrydowo, więc choć zespół posiada własne studio, część osób działa zdalnie. Co się zaś tyczy rekrutacji, aktywnie poszukiwani są głównie bardziej doświadczeni deweloperzy, aby zbudować stabilny szkielet, acz Kanik podkreślił, że na dłuższą metę są otwarci też na młodszych pracowników. Studio będzie starało się też unikać sytuacji zmuszających do crunchu. Jeszcze z istotniejszych informacji, zdecydowano się na pracę na silniku Unreal Engine 5, prace obejmują także działanie nad generatywną sztuczną inteligencją, aczkolwiek tutaj twórcy bezpiecznie podkreślają, że na razie w formie testów przy jednoczesnej obserwacji rynku.

